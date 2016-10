Der BVB spielt am Freitagabend gegen Hertha BSC. Zahlreiche schwarz-gelbe Spieler fallen aus. Verfolgen Sie die Partie in unserem Live-Ticker!

Die ganz große Überraschung gab es nicht, als Borussia Dortmund vor dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin den Kader bekannt gab – aber zumindest eine kleine: Der 20-Jährige Mikel Merino stand erstmals in einem Pflichtspiel für den BVB im Aufgebot. Der Neuzugang rutschte in die Innenverteidigung, weil Sokratis mit einer Adduktorenzerrung fehlte und Marc Bartra nach einem überwundenen Faserriss im Adduktorenbereich zwar rechtzeitig fit war – Trainer Thomas Tuchel aber offenbar kein Risiko eingehen wollte. Bartra saß auf der Ersatzbank, genau wie Ousmane Dembélé, der zuletzt leichte Knöchelprobleme hatte. An seiner Stelle lief Emre Mor im Mittelfeld auf.

„Fraglich, ob wir sechzehn Feldspieler aus unseren Reihen zusammen bekommen“, hatte Tuchel am Donnerstag geunkt. Das immerhin gelang – es kam zu den bislang bekannten zehn Ausfällen kein weiterer dazu. Und es reichte immer noch für eine hochkarätig besetzte Startelf: Mit Julian Weigl, Sebastian Rode und Mario Götze im zentralen Mittelfeld, mit den hochbegabten Jungspunden Christian Pulisic und Emre Mor auf den Außenbahnen, mit Pierre-Emerick Aubameyang im Sturm.

Und mit Felix Passlack auf der rechten Abwehrseite, der den verletzten Lukasz Piszczek (Knieprobleme) ersetzte. Der 18-Jährige hatte diese Position bereits zu Saisonbeginn mehrfach bekleidet, weil Piszczek nach der Europameisterschaft länger im Urlaub bleiben durfte.

Die Verletztenmisere des BVB eröffnete immerhin einigen Spielern die Gelegenheit auf einen Platz im Kader, die zuletzt oft außen vor geblieben waren: Nuri Sahin, Joo-Ho Park und Dzenis Burnic saßen auf der Ersatzbank. Genauso wie Shinji Kagawa, der im Duell mit Götze erneut den Kürzeren zog.

So spielt der BVB: Bürki - Passlack, Merino, Ginter, Schmelzer - Rode, Weigl - Pulisic, Götze, Mor - Aubameyang

Hier geht es zum BVB-Ticker