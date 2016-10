Weltmeister Deutschland beginnt das Länderspiel-Jahr 2017 wie erwartet mit einem Heimspiel gegen England.

Der Fußball-Klassiker findet am 22. März 2017 (20.45 Uhr) in Dortmund statt, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Dabei soll voraussichtlich Lukas Podolski seinen Abschied im Nationaltrikot feiern. Vier Tage nach diesem Testspiel trifft die deutsche Nationalmannschaft am 26. März in Baku in der WM-Qualifikation auf Aserbaidschan. "Spiele gegen England sind immer etwas Besonderes. Bei den Fans rufen solche Paarungen natürlich Erinnerungen hervor und schüren jetzt schon die Vorfreude", sagte Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff.