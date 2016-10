Eine große Reise wird Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 in diesem Winter nicht unternehmen.

Die Königsblauen haben Spanien oder Portugal als Ziele für ihr Winter-Trainingslager ins Auge gefasst. Anfang Januar will Trainer Markus Weinzierl seine Profis in Südeuropa für die Rückrunde in der Bundesliga präparieren.

Da die Winterpause in dieser Saison nur rund vier Wochen beträgt, lohnt sich ein Trip nach Florida, wo Schalke im Januar 2016 Station machte und ein Turnier mit Bayer Leverkusen, Corinthians Sao Paulo sowie Fluminense Rio de Janeiro austrug, nicht. Zuvor waren die Schalker mehrmals in der Winter-Vorbereitung in Katar.