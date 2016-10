Am 11. Spieltag der Landesliga Niederrhein steht das Topspiel RWO II gegen Straelen an. Schlusslicht PSV Wesel-Lackhausen muss zur Spvvg. Sterkrade-Nord.

Nach zuletzt sieben Niederlagen in Serie konnte der Tabellenletzte aus Wesel-Lackhausen vergangene Woche gegen den 1. FC Kleve überzeugen. Durch den 2:0-Heimerfolg hält das Team von Trainer Björn Assfelder Anschluss zu den Mitkonkurrenten im Tabellenkeller und sorgt dadurch für Spannung im Abstiegskampf. Assfelder war mit dem "disziplinierten Fußball" seiner Mannschaft sehr zufrieden und ist froh, die lange Durststrecke endlich beendet zu haben: "Der Sieg tut uns natürlich gut. Dennoch dürfen wir auch in Zukunft hinten nicht so viel zulassen. An unserer Chancenverwertung müssen wir auch arbeiten."

Die durchaus anspruchsvolle bevorstehende Auswärtsaufgabe beim formstarken Tabellensechsten Sterkrade-Nord schätzt der Trainer folgendermaßen ein: "Das wird sicherlich kein einfaches Spiel, aber man wächst mit solchen schweren Aufgaben." Vor der Saison sind viele junge Spieler, auch aus tieferen Klassen, zum Kader des Landesligisten gestoßen. Dennoch hat der Coach das erste Drittel der Saison nicht so schwierig erwartet: "Wir müssen geduldig sein und die Mannschaft in Ruhe entwickeln. Das ist unser Ziel."



Den 11. Spieltag tippt Björn Assfelder (PSV Wesel-Lackhausen):