Kevin Wolze ist beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der verletzte Linksverteidiger absolvierte am Mittwoch eine Laufeinheit.

Gut gelaunt, mit entsprechender Musik per Kopfhörer versorgt, bestritt Kevin Wolze am Mittwoch seine erste Trainingseinheit in dieser Woche. Der Vizekapitän hatte sich am Sonntag im FVN-Pokalspiel beim KFC Uerdingen (1:0) eine Bänderdehnung im Knöchel zugezogen.

Für das Auswärtsspiel des Spitzenreiters beim Aufsteiger SSV Jahn Regensburg am Samstag ist Wolze trotzdem noch kein Thema. Der 26-Jährige bestritt erst einmal eine Laufeinheit, um die Belastungsgrenzen seines Knöchels auszuloten. Durch Wolzes Verletzung ist Trainer Ilia Gruev gezwungen, seine Abwehrkette umzubauen. Am Samstag dürfte Fabio Leutenecker auf der linken Seite zum Einsatz kommen.

Bis auf Wolze und den Dauerverletzten Dan-Patrick Poggenberg sind bei den Zebras alle Spieler an Bord.