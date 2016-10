Ganz schön voll war es am Mittwochnachmittag auf dem Schalker Trainingsplatz.

Wegen Länderspieleinsätzen standen Trainer Markus Weinzierl zuletzt elf Spieler nicht zur Verfügung. Mit Ausnahme von Baba und Sead Kolasinac waren alle Nationalspieler am Mittwoch zurück in Gelsenkirchen. Auch Max Meyer und Benedikt Höwedes trainierten schon wieder. Das Schalker Duo kam beim 2:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag in der WM- Qualifikation in Hannover gegen Nordirland nicht zum Einsatz.

Breel Embolo, dem zwei Partien für die Schweiz in den Knochen steckten und Matija Nastasic, der in zwei Spielen für Serbien zum Einsatz kam, wurden noch geschont, sie legten eine individuelle Laufeinheit ein und die Vorbereitung mit der Mannschaft auf das Spiel am Samstag beim FC Augsburg am Donnerstag aufnehmen.

Rückkehr nach drei Monaten

Donis Avdijaj hat keine Länderspielreise hinter sich, dafür aber eine lange Leidenszeit. Am Mittwoch trainierte der 20-Jährige zum ersten Mal nach langer Verletzungspause wieder mit der Mannschaft. Bei einer Torschussübung zeigte der Stürmer den rund 400 Trainingsbesuchern gleich mal, was er drauf hat.

Nach seiner Rückkehr vom österreichischen Erstligisten Sturm Graz nach Schalke im Sommer wollte Avdijaj sich in der Bundesliga beweisen. Im Trainingslager in Florida zog er sich Anfang Juli allerdings eine Meniskusverletzung zugezogen und musste drei Monate pausieren. Hoffnungen auf einen Platz im 18er-Kader für das Spiel in Augsburg dürfte sich Avdijaj aber wohl kaum machen.