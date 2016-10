Mit sieben Punkten aus zehn Spielen rangiert der SuS Haarzopf auf dem vorletzten Platz der Bezirksliga 6 Niederrhein. Jetzt kommt das Schlusslicht zum Kellerduell.

Trainer Kai Berges und seine Haarzopfer starteten mit zwei Siegen in die neue Saison. Doch danach begann der Absturz: sieben Niederlagen in Serie, zuletzt mal wieder ein Punktgewinn beim Auswärtsspiel in Schonnebeck. Noch schlechter ist aktuell nur die Zweitvertretung des FC Kray. Die Krayer sind bislang noch ohne Sieg und haben erst zwei Pünktchen sammeln können.

Dieses Kellerduell möchte Berges nutzen, um zurück in die Erfolgsspur zu kommen: "Wir wollen wieder gewinnen. Gegen Kray könnte das klappen, auch wenn es nicht so einfach wird. Kray hat sich noch nicht aufgegeben." Vor dem Spiel plagen den Trainer weiterhin Personalsorgen. "Wir haben viele Verletzte und Sperren und auch unser Kader ist nicht ganz so groß. Wir haben zwar immer Verstärkung aus der zweiten Mannschaft bekommen, aber das waren hauptsächlich junge Spieler, die noch an die Mannschaft herangeführt werden müssen", gibt Berges an. Trotz der vielen Ausfälle und der Negativserie sieht Berges eine gute Stimmung in der Truppe: "Unsere Mannschaft ist intakt. Ich habe den Jungs immer gesagt, dass wir die Topteams hinter uns haben und jetzt Mannschaften kommen, die mit uns auf Augenhöhe sind."

In den nächsten Wochen erwarten den SuS Haarzopf Spiele gegen direkte Tabellennachbarn wie Adler Union Frintrop, VfB Lohberg und eben der FC Kray II. Da die Mannschaften im Tabellenkeller eng beieinander stehen, hat Berges die Hoffnung, dass sein Team mit ein bis zwei Siegen den Keller verlassen kann: "Es ist wichtig, in diesen Spielen die Siege einzufahren."