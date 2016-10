Nur einen Bundesliga-Einsatz in dieser Saison für Schalke hatte bisher Dennis Aogo – bei der missratenen Saisonpremiere in Frankfurt war der Mittelfeldspieler 74 Minuten dabei und wurde dann ausgewechselt.

Dass danach keine weiteren Einsätze mehr dazu kamen, lag nicht nur an Aogos Leistung in Frankfurt und an dem danach gestiegenen Konkurrenzkampf durch die Neuzugänge.

Aogo war lange Zeit angeschlagenen und musste sich auf individuelles Training beschränken. Am Dienstag aber absolvierte er das volle Programm, nachdem er schon am Freitag wieder zur Mannschaft gestoßen war. „Schön, wieder dabei zu sein“, verkündete er danach auf seiner Facebook-Seite.