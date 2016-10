Personell brachte der Dienstagvormittag höchst unterschiedliche Nachrichten für Borussia Dortmund.

Neben Marco Reus konnte auch Marc Bartra nach überwundenem Faserriss in den Adduktoren wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Der spanische Innenverteidiger absolvierte das komplette Programm und im Anschluss noch einige Passübungen – er dürfte also zur Verfügung stehen, wenn es am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC Berlin geht.

Damit hätte der BVB immerhin einen zweiten Innenverteidiger neben Matthias Ginter, der wie zuvor abgesprochen vorzeitig von der U21-Nationalmannschaft zurückkehrte und am Dienstag schon wieder trainierte. Fehlen wird dagegen der Grieche Sokratis, der im Länderspiel gegen Estland verletzt ausgewechselt wurde. Nach Informationen dieser Zeitung erlitt er eine Adduktorenzerrung. Die von griechischen Medien kolportierte Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen liegt zwar deutlich zu hoch, aber auch für das Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Sporting Lissabon dürfte es für den Abwehrspieler eng werden.

Auch auf anderen Positionen gibt es personelle Probleme: Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek und Allrounder Raphael Guerreiro kehrten angeschlagen von ihren Nationalmannschaften zurück, genaue Diagnosen wurden am Dienstag nicht mitgeteilt.

André Schürrle fehlte aufgrund seiner Innenbanddehnung nach wie vor im Training, Adrian Ramos (muskuläre Probleme) absolvierte lediglich eine Laufeinheit. Immerhin: Christian Pulisic kehrte früher als erwartet von der US-Nationalmannschaft zurück, stand am Dienstag schon wieder in Dortmund-Brackel auf dem Trainingsplatz. Ursprünglich hatte der BVB erst am Donnerstag mit ihm gerechnet. Seine Rückkehr entspannt die Lage im Mittelfeld ein wenig. Denn wie berichtet wird Gonzalo Castro wegen seiner Adduktorenprobleme am Freitag definitiv fehlen.