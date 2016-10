Nach dem 5:1-Sieg im Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen muss der VfL Bochum nun zum Tabellenzweiten nach Gelsenkirchen.

"Ich erwarte ein intensives Spiel", sagt Bochums Trainer Jan Siewert zu dem Derby am kommenden Spieltag gegen den FC Schalke 04. Bei dem Duell zwischen dem Tabellenzweiten (Torverhältnis 18:5) und dem Tabellenvierten (Torverhältnis 17:10) dürfte es nach 90. Minuten wohl kaum 0:0 stehen, dafür spielen die beiden Mannschaften in dieser Saison bislang zu engagiert und offensiv. Ob die Bochumer aus Gelsenkirchen etwas Zählbares mitnehmen können, das entscheidet sich auf dem Platz. Wenn es nach dem Trainer geht, sollen es am Ende drei Punkte sein. "Als Trainer will ich natürlich immer gewinnen", gibt sich Siewert kämpferisch.

Welche Aufstellung Siewert am Sonntag gegen Schalke aufs Feld schicken kann, das steht derweil noch nicht fest. "Wir haben einige Spieler, die noch unterwegs sind, bei der Nationalmannschaft, der Auswahl und bei den Profis. Da müssen wir mal sehen", sagt der 34-jährige zur Personalsituation. Bei der 0:3-Niederlage im Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern fehlten die drei deutschen U19-Nationalspieler Görkem Saglam, Gökan Gül und Maxim Leitsch, die alle drei mit den Profis zum Zweitligaspiel nach Aue gereist waren.

Trotz des Ausscheidens seiner Mannschaft im Pokal ist Siewert mit den Leistungen seines Teams in der Saison sehr zufrieden. "Bei uns steht die Entwicklung der Jungs im Vordergrund und mit der sind wir sehr zufrieden. Wir haben einige gute Leistungen und Spiele gezeigt", bilanziert der Trainer, der vergangene Saison noch an der Essener Hafenstraße aktiv war.