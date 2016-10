Nach dem Derbyhöhepunkt kam der Ligaalltag und da nur ein 1:1 beim Tabellenletzten Arminia Bielefeld. Jetzt will Schalke zurück in die Erfolgsspur.

Der Jubel bei Norbert Elgert und seiner Mannschaft war groß, als man sich im Derby gegen den BVB mit 2:1 durchsetzen konnte. Umso schwieriger war die Rückkehr in den normalen Ligaalltag, das wusste auch Elgert, der vor dem Spiel in Bielefeld warnte: "Nach einem solchen Höhepunkt ist das nächste Spiel immer besonders schwer." Und er sollte recht behalten. Seine Mannschaft kam beim noch sieglosen Tabellenletzten Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 hinaus. Enttäuscht ist Elgert allerdings nicht: "Bielefeld hat eine gute Mannschaft, da muss man erstmal gewinnen. Wir haben bisher eine super Saison gespielt, von daher ist alles gut."

Die spielfreien Wochen in der Liga haben die Schalker genutzt, um ein Testspiel zu absolvieren. Bereits am 2. Oktober spielte die Elgert-Elf gegen die U19-Nationalmannschaft Russlands 1:1. Der S04-Trainer war mit dem Test zufrieden: "Das war eine ordentliche Partie. Wir haben durchgewechselt, sodass alle Spieler ihre Einsatzzeit bekommen haben." Bei dem Test konnten sich so einige Akteure für mehr Spielzeit empfehlen. "Ohne Namen zu nennen, es waren einige Spieler dabei, die sich gut präsentiert haben", erklärt Elgert.

Bochum ist ein ganz dicker Brocken. Norbert Elgert

Wenn am Sonntag die U19 des VfL Bochum nach Gelsenkirchen reist, erwartet Elgert ein schwieriges Derby: "Bochum ist ein ganz dicker Brocken. Sie haben viele Topspieler im Kader und Jungs, die letzte Saison bereits dabei waren." In der vergangenen Saison konnte die U19 des VfL den dritten Tabellenplatz belegen und im letzten Saisonspiel gegen Schalke mit 4:1 gewinnen.

Seit Sommer ist Ex-RWE-Trainer Jan Siewert verantwortlich für die sportlichen Geschicke des Bochumer Nachwuchses. Mit vier Siegen und 14 Punkten steht die Siewert-Elf derzeit auf dem vierten Platz. Im DFB-Pokal musste der VfL allerdings bereits in der 1. Runde die Segel streichen.