Sonntag, 6. November, 15.30 Uhr, steigt das RWO-Derby gegen den Reviernachbarn Rot-Weiss Essen im Stadion Niederrhein.

Ab sofort ist der Kartenverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen und Online sowie über die lms-Tickethotline gestartet. Unter der Woche gibt es die Tickets in der RWO-Geschäftsstelle (Lindnerstraße 78), sowie dienstags von 16 bis 19 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr im Fanshop am Stadionvorplatz. Außerdem hat der Fanshop heute beim Pokalspiel gegen Burgaltendorf ab 18.30 Uhr geöffnet.

Entlastungszugnach Wuppertal

Samstag, 14 Uhr, geht es für Rot-Weiß Oberhausen im Stadion am Zoo gegen den Wuppertaler SV wieder um Punkte. Die Deutsche Bahn hat in Zusammenarbeit mit dem Verein nun einen Entlastungszug für das Spiel bereitgestellt. Jeder, der sich im Vorverkauf eine Eintrittskarte für das Stadion am Zoo sichert, kann kostenlos mit dem Zug hin- und wieder zurückkommen. Los geht es vom Oberhausen Hbf (Gleis 13) um 11.35 Uhr, Ankunft in Wuppertal-Sonnborn ist um 12.39 Uhr.