Ein Sprichwort sagt: „Unverhofft kommt oft.“ Bereits zu Wochenbeginn reiste Pawel Dawidowicz in sein Heimatland Polen, um dort international aktiv zu werden.

Aber nach zahlreichen Einsätzen in der U21 berief ihn Nationaltrainer Adam Nawalka in die A-Nationalmannschaft – und das zu nicht unbedeutenden Testspielen, sondern zu zwei Auftritten in der WM-Qualifikation gegen Dänemark am vergangenen Samstag und Armenien (Dienstag, 11. Oktober), die beide im Nationalstadion Warschau (Anstoß 20.45 Uhr) ausgetragen werden. Beim 3:2-Sieg gegen die Dänen stand Bochums Nationalspieler zwar im Kader, wurde allerdings nicht eingewechselt.

Verdient hat er sich die Nominierung mit zuletzt vier Spielen beim VfL über die komplette Spielzeit. Der 1,89 Meter große Innenverteidiger nutzte nach den Ausfällen von Tim Hoogland und Dominik Wydra die Gunst der Stunde und überzeugte im VfL-Trikot. Bei seiner Vertragsunterschrift in Bochum hatte er sich in den Chorgesang der Neuzugänge „Ich will den nächsten Schritt machen“ eingereiht. Jetzt macht der gerade 21-Jährige richtig große Schritte. Christian Hochstätter: „Wir haben ihn ausgeliehen, weil er in unser Anforderungsprofil passte. Für eine endgültige Beurteilung ist es natürlich noch viel zu früh. Aber wenn er erst unsere Sprache gelernt hat, sein Selbstverständnis findet und die Automatismen greifen, dann wird er für uns noch viel wertvoller.“