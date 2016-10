Mehr als sieben Monate nach seinem letzten Auftritt in der Fußball-Bundesliga hat Verteidiger Neven Subotic bei Vizemeister Borussia Dortmund das Lauftraining aufgenommen.

Der 27 Jahre alte serbische Nationalspieler postete am Montag bei Facebook ein Video, in dem er auf dem Vereinsgelände in Brackel seine Runden drehte.

"Heute habe ich den nächsten Schritt gemacht und erstmals wieder auf dem Platz trainiert! Das Gefühl war schon sehr gut, bald kommt dann noch der Ball dazu. Ich kann es kaum erwarten wieder mit der Mannschaft zu trainieren", schrieb Subotic, der wegen einer langwierigen Rippenverletzung lange außer Gefecht war.

Allerdings ist fraglich, ob der Verteidiger beim BVB eine realistische Chance auf Einsätze erhält. Im August hatten die Dortmunder Subotic (Vertrag bis 2018) vom Training freigestellt, damit dieser sich nach einem neuen Verein umsehen konnte. Ein Wechsel nach England zerschlug sich wegen Subotic' Rippen-OP. Unter Trainer Thomas Tuchel hatte der langjährige Stammverteidiger bereits in der vergangenen Saison kaum eine Rolle gespielt.