Eines der am heißesten erwarteten Wrestling-Matches in Deutschland ist bestätigt! Fußballlegende Tim Wiese wird am Donnerstag, 3. November, in München sein erstes WWE Match bestreiten.

Gemeinsam mit den WWE Superstars Cesaro und Sheamus wird der frühere Torwart von Werder Bremen und 1899 Hoffenheim gegen das WWE-Tag-Team The Shining Stars mit Bo Dallas in einem Six-Man-Tag-Team-Match antreten. „Wahnsinn so ein großartiges Match bei meinem ersten WWE Auftritt“, so Tim Wiese. "Ich habe hart für diesen Augenblick gearbeitet und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Cesaro und Sheamus in den Ring zu steigen."

Tägliches Training in Essen

Der 1.93 Meter große und 129 kg schwere ehemalige Nationaltorwart wurde persönlich von Paul “Triple H” Levesque, dem vierzehnmaligen WWE World Heavyweight Champion und Executive Vice President, Talent, Live Events & Creative WWE, zum Training bei WWE eingeladen. Wiese ergriff die Chance und hat seitdem ein intensives Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf sein Match durchlaufen. Im September verbrachte er eine Woche im WWE NXT Performance Center in Orlando (Florida), um mit anderen NXT-Talenten von WWE unter der Leitung des NXT-Trainerstabs mit Chefcoach Matt Bloom zu trainieren. Seitdem steht Tim Wiese im täglichen Workout in Essen, wo eigens ein spezieller Ring aufgebaut wurde.

"Ich weiß, dass Tim als ehemaliger Leistungssportler alles mitbringt, was es braucht, um sich auf ein Ziel zu fokussieren und dann alles zu geben, um es zu erreichen", sagt Paul Levesque. "Für die WWE Fans in Deutschland wird es mit Tim, Cesaro und Sheamus ein einmaliges Erlebnis werden. Ich bin mir sicher, dass sie das Dach von der Halle fegen werden, sobald das Match beginnt. Das wird großartig".

Unter den WWE Superstars, die bei den vier Live Events in Deutschland auftreten, sind WWE Universal Champion Kevin Owens, neuer Raw Women’s Champion Sasha Banks, Raw Tag Team Champions The New Day, Roman Reigns, Seth Rollins, Charlotte und viele mehr.*

Die WWE Live Tour macht Station in der Festhalle Frankfurt am Mittwoch, den 2. November, in der Olympiahalle München am Donnerstag, den 3. November, in der König-Pilsner Arena Oberhausen am Dienstag, den 8. November, und in der Mercedes-Benz Arena Berlin am Mittwoch, den 9. November. Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr, Tickets unter www.eventim.de.