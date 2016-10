Nach dem Erfolg bei Arminia Klosterhardt (4:0) bleibt die U23 von Rot-Weiß Oberhausen weiter auf Erfolgskurs. Großen Anteil daran hat der Trainer.

Nachdem Dimitrios Pappas gemeinsam mit seinem ehemaligen Mannschaftskollegen Benjamin Schüßler am zweiten Spieltag die Nachfolge von Mike Terranova antrat, konnten die Kleeblätter nach einem Remis beim VfB Speldorf sieben Siege in Folge feiern. Zuletzt folgten zwei klare 4:0-Siege, unter anderem gegen Verfolger Rhede. Die Oberhausener führen die Tabelle der Landesliga Niederrhein 2 souverän an. Das ist sicherlich auch ein großer Verdienst von Ex-Trainer Mike Terranova, der die Mannschaft aufgebaut hat. Aber auch Neu-Coach Pappas scheint bisher die richtigen Mittel gefunden zu haben, seine Elf nach dem Oberliga-Abstieg wieder auf die Erfolgswelle zu bringen.

Trotz des bärenstarken Saisonstarts äußerte sich der 36-Jährige nach dem Spiel gestern eher abwartend, was die Zielsetzung und einen möglichen Wiederaufstieg angeht: "In der Landesliga wollen viele Teams aufsteigen und am liebsten um die Plätze eins bis fünf mitspielen. Wir müssen jedes Spiel abwarten und uns auf uns und unseren Fußball konzentrieren. Natürlich fühlen wir uns da oben wohl, aber es ist vielleicht einfacher einen Tabellenführer zu jagen, als selbst der Gejagte zu sein."

Volle Konzentration auf den Job an der Seitenlinie

Zu Beginn ihrer Trainer-Amtszeit hieß es zunächst, dass Pappas und Schüßler als Spielertrainer dem Team weiter erhalten bleiben. Dem widersprach der ehemalige RWO-Kapitän jedoch: "Benni und ich trainieren zwar mit der Mannschaft, um uns fit zu halten. Aber wir versuchen nicht zu spielen", sagt Pappas, der sich voll und ganz auf den Trainerjob konzentrieren will. Gerade die enge Bindung zu seiner jungen Mannschaft ist für das RWO-Trainerteam sehr wichtig: "Wir sind wie Terra zuvor auch sehr nah an der Mannschaft und für viele junge Spieler wie ein verlängerter Arm."