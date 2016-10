KFC Uerdingens Stürmer Danny Rankl ist in überragender Form, doch das Ausscheiden im Achtelfinale des Niederrheinpokals gegen den MSV Duisburg konnte auch er nicht verhindern.

In einem Spiel, das für Fußballromantiker nach weit mehr klingt als nur 3.Liga gegen Oberliga, hat sich der favorisierte MSV Duisburg am Ende knapp aber auch verdient gegen den KFC Uerdingen durchgesetzt.

Doch die Krefelder boten über 90 Minuten eine bärenstarke Leistung und machten dem Drittliga-Spitzenreiter das Leben schwer. Das lag auch an einem Spieler im KFC-Dress. Die 7320 Zuschauer in der Krefelder Grotenburg sahen einen Danny Rankl Danny Rankl» zum Profil in Topform.

Für den schnellen Angreifer war es zweifellos eine besondere Partie. Der 27-jährige Emmericher ist im Duisburger Amateurfußball groß geworden und hat vor seinem Wechsel zum KFC Uerdingen im Januar bereits für den SV Sonnsbeck und den TV Jahn Hiesfeld in der Oberliga Niederrhein gespielt. Entdeckt wurde er beim Kreisligisten SV Millingen. Seit seinem Wechsel zum KFC gelangen Rankl in 23 Spielen 16 Treffer. Auch am Sonntag war er wieder auffälligster Offensivspieler der Krefelder und an nahezu jedem gefährlichen Angriff beteiligt. Nach dem Spiel war er trotz der Niederlage stolz auf die Leistung der Mannschaft. "Das war eine Weltklasse-Leistung von uns, einfach bärenstark."

Rankl hatte auch die größte Chance der Krefelder kurz nach der Pause, als nach einem Traumpass von Pascale Talarski er aus der Drehung zum Schuss kam und der Ball nur knapp am Pfosten vorbei ging. "Leider habe ich meine Großchance kurz nach der Pause nicht reingemacht. Wer weiß, wie die Partie dann gelaufen wäre." Die Grotenburg wäre sonst ein Tollhaus geworden. Doch auch ohne Happy End hinterließ der Rahmen Eindruck. Nach der Partie kam Rankl aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Die Kulisse war der Wahnsinn. Da finde ich keine Worte für. Dieses Spiel werde ich nie vergessen."