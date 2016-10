Der Abstieg war von vornherein eine Art Betriebsunfall. Der darauffolgende, direkte Wiederaufstieg kam nicht zufällig.

Dass im Kader der Sportfreunde Baumberg mehr steckt als in einem Kader eines normalen Aufsteigers, dürfte der Klub mit der Leistung gegen Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal angedeutet (0:4) haben.

Allen voran Ivan Pusic. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler, den die Baumberger einst als Mittelstürmer von Viktoria Köln - wo er allerdings hauptsächlich als Rechtsverteidiger zum Einsatz gekommen war - an die Monheimer Sandstraße gelotst haben, hat sich mittlerweile zum Kapitän des Niederrheinpokalsiegers von 2013 gemausert. Gegen RWE brachte der 31-Jährige, gemeinsam mit seinem vier Jahre älteren Sechser-Pendant Hayreddin Maslar, seine gesamte Erfahrung zu tragen und machte den Offensivspielern des Regionalligisten ein ums andere Mal das Leben schwer.

Und das, obwohl er schon früh durch eine Verwarnung gebremst wurde. Der gebürtige Düsseldorfer, der aus der Jugend der Fortuna stammt, hatte Essens Linksaußen Andreas Ivan mit einem harten Tackling attackiert. „Ich fand es nicht nötig, dafür eine Karte zu ziehen. Dadurch war ich in einigen Situationen gezwungen, vorsichtiger in die Zweikämpfe zu gehen.“

Dennoch wurmt den 66-fachen Regionalligaspieler die am Ende klare Niederlage gegen den Erzrivalen „seiner“ Fortuna, für die er insgesamt 46 Mal zum Einsatz gekommen ist. „Als das Tor gefallen ist, waren wir mit unseren Kräften einfach am Boden und konnten uns nicht mehr wirklich aufraffen. Es war nach der Leistung und dem Spielverlauf schwer, sich davon zu erholen und wieder zurückzukommen.“

Und so ist nicht nur für Baumbergs Trainer Salah El Halimi das Ergebnis um mindestens zwei Tore zu hoch ausgefallen: „In der ersten Halbzeit habe ich keinen großen Unterschied zwischen beiden Mannschaften gesehen. Wir haben gut gestanden, aber auch sehr gut nach vorne gespielt und nicht einfach nur den Ball weggeschlagen.“ Nach dem entscheidenden Doppelschlag setzten sie daher alles auf eine Karte: „Wir haben am Ende noch einmal alles versucht, ob wir dann mit 0:2 oder 0:4 ausscheiden, ist ja letztendlich auch egal. Leider haben wir uns am Ende nicht durch mindestens einen Ehrentreffer belohnt.“

Für Pusic gilt allerdings nur noch eins: abhaken. „Wir haben es genossen im Stadion Essen vor einer solchen Kulisse zu spielen, aber wir müssen jetzt so schnell wie möglich den Fokus auf Dienstag legen.“ Dann geht es in Cronenberg schließlich wieder im grauen Liga-Alltag darum, den Klassenerhalt so schnell wie möglich festzumachen.