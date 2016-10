Nach dem 4:2-Erfolg der Mündelheimer am Freitag gegen den SV Krechting rundeten die übrigen Bezirksliga-Kicker aus Duisburg den zehnten Spieltag gestern fast durchweg siegreich ab.

Nur Meiderich 06/95 musste die zweite Pleite in Folge einstecken und hängt weiter im Tabellenkeller fest.

1. FC Bocholt II – Hamborn 07 2:7 (1:3)

Dietmar Schacht hatte nur ein Problem: „In Bocholt gibt es scheinbar keine Tankstellen“, sagte der Coach, der seinen Kickern für ihr nachträgliches Geburtstagsständchen auf der Rückfahrt gerne einen ausgeben wollte. Auf dem Platz hatten die Löwen keine Probleme und machten auf erneut eindrucksvolle Weise die 30-Punkte-Marke voll. „Wir haben das Spiel von der ersten Minute an beherrscht. Bocholt hat versucht mitzuspielen, das hat uns Räume gegeben, die wir genutzt haben“, freute sich der Coach über eine „souveräne Leistung“, die ohne die Leistungsträger Patrick Schneider (Prellung), Oliver Rademacher (Grippe) und Daniel Brosowski gelang. Torjäger Brosowski muss voraussichtlich am Knie operiert werden und wird mehrere Wochen fehlen. Stattdessen schnürte David Gehle einen Dreierpack, zudem trafen Jan Stuber, Tim Keinert, André Meier und Ahmet Halkic.

Adler Osterfeld – DJK Vierlinden 1:4 (0:2)

Die DJK setzte ihren Lauf auch in Osterfeld fort und bleibt mit drei Punkten Rückstand Hamborns engster Verfolger. Zur Freude von Almir Duric stimmte gegen die Adler diesmal nicht nur das Ergebnis, sondern auch wieder die Einstellung, die der Coach beim letzten Kick gegen den 1. FC Bocholt vermisst hatte. „Die Disziplin hat gestimmt. Ich bin zufrieden mit dem Sieg, nur mit der Höhe nicht“, hätten es für Duric „ruhig zwei, drei Tore mehr sein dürfen“. Bis auf eine kurze Hängephase, in der Osterfeld die Vierlindener Führung durch Benjamin Koncic und Brendon Spazier auf 1:2 verkürzte, ließ die DJK nichts anbrennen. Mit zwei weiteren Treffern machte Koncic den Sack zu. „Von 90 Minuten haben wir 70 dominiert und nach dem Gegentreffer direkt richtig reagiert“, so Duric.

SV Genc Osman – Fortuna Bottrop 5:0 (2:0)

Die von Ilyas Basol angestrebte Siegesserie hat nun schon für drei Spiele Bestand. „Im Moment läuft es“, freut sich der Trainer über die Form seines Teams, das sich auf Platz fünf hochgeschoben hat. Mit einem Doppelpack sorgte Ertugrul Yirtik schon zur Pause für recht klare Verhältnisse – wenngleich es nach Basols Ansicht „bereits 4:0 hätte stehen müssen.“ Oguzhan Maminoglu, Samed Basol und Bünyamin Aksoy schraubten das Ergebnis nach der Pause dann in eine entsprechende Höhe. „Einmal in Führung, kommen wir vorne ins Rollen. Und unsere Abwehrreihe mit Demiral, Atas, Karäüzüm und Basol sowie Tzikas und Zorlu davor funktioniert richtig gut. Ike Onukogu hatte im Tor einen entspannten Tag“, so Basol. Den genoss er auch selbst nach „einer richtig guten Mannschaftsleistung“.

SC 26 Bocholt – Meiderich 06/95 5:2 (0:0)

Das schlimmste für Ralf Gemmer ist, dass er seinem Team bei den meisten der nun schon sieben Niederlagen kaum einen Vorwurf machen konnte. So auch diesmal. „Wir haben in der ersten Halbzeit die größeren Spielanteile, haben den Gegner früh angelaufen und unter Druck gesetzt“, so der Coach. „Der Aufwand hat gestimmt, aber es hat nicht gereicht.“ Direkt mit dem Seitenwechsel kassierte 06 das 0:1, zweimal glichen Marcel Gesemann und Tim Kaiser einen Rückstand aus. 06 suchte die eigene Führung, kassierte aber weit aufgerückt das 2:3, ehe Kaiser elfmeterreif gefoult wurde. Der Pfiff blieb aus – im Gegenzug packte der SC mit dem 4:2 den Deckel drauf. Meiderichs Abstand zu einem sicheren Nichtabstiegsplatz beträgt weiterhin drei Punkte.