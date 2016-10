Die Kette der personellen Rückschläge reißt nicht ab:

Anthony Losilla, seit seinem Wechsel zum VfL Bochum 2014 sozusagen eine Bank in den Reihen des Zweitligisten, muss in den kommenden Wochen ersetzt werden. Der Franzose ist bereits wegen eines Meniskusschadens operiert worden und wird mindestens vier Wochen aussetzen.

Damit ist der vierte Akteur der eingespielten Bochumer Defensive, neben Stefano Celozzi, Timo Perthel und Tim Hoogland, derzeit nicht einsatzfähig; von Patrick Fabian gar nicht zu reden. Mit Celozzi und Losilla fallen zudem zwei „Dauerbrenner“ aus, die in der vergangenen Spielzeit wie selbstverständlich zur Startelf zählten.

Dass Hoogland und Perthel am morgigen Dienstag, wenn Trainer Gertjan Verbeek seine Leute wieder um sich versammelt, ins Training einsteigen sollen, dürfte für die Partie am kommenden Freitag gegen den SV Sandhausen noch keine Bedeutung haben. Hoogland hat Ende August beim Unentschieden gegen Hannover sein bislang letztes Spiel bestritten, Perthel war noch am 20. September in Düsseldorf am Ball. Vermutlich, wenn es keine Rückschläge gibt, ist der Außenverteidiger am 24. Oktober in Kaiserslautern wieder eine Option.

Während Jan Gyamerah, Pawel Dawidowicz und Nico Rieble also weiterhin mit Felix Bastians die Vierer-Abwehrkette bilden werden, muss noch die Frage nach einer Alternative zu Losilla beantwortet werden. Am Donnerstag, in der Test-Partie gegen den VfL Osnabrück, bekleidete Alexander Merkel über weite Strecken die Position des defensiven Mittelfeld-Spielers - ein Fingerzeig für den Ernstfall?

Mit großer Wahrscheinlichkeit. Denn Russel Canouse, der nach seiner Verletzungspause ja auch noch Defizite aufarbeiten muss, wurde von Verbeek bislang nicht als zentraler Mann vor der Abwehr eingesetzt. Zweimal half der US-Amerikaner als rechter Außenverteidiger aus, bei seinen drei vorangegangenen Einwechselungen ersetzte er mit Kevin Stöger, Thomas Eisfeld und Nils Quaschner jeweils einen Offensiv-Spieler.

Wenn also nicht noch mehr dazwischen kommen sollte, wird Gertjan Verbeek am Freitag zwei Veränderungen vornehmen und Stefano Celozzi sowie Anthony Losilla durch Jan Gyamerah und Alexander Merkel ersetzen müssen. Dominik Wydra dürfte nach seinem Einsatz im Testspiel in den Kader rücken.