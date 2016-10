An den richtigen Abständen muss er noch arbeiten.

Wenn Raphael Guerreiro nach dem Spiel vor die Journalisten tritt, bleibt er meist einen guten Meter entfernt vom Absperrgitter stehen, den Blick gesenkt und die Stimme so leise, dass die Reporter in zweiter Reihe schon gar nichts mehr verstehen.

Auf dem Platz allerdings ist von Schüchternheit nichts zu sehen beim Neuzugang von Borussia Dortmund. Im Sommer für rund zwölf Millionen Euro als Linksverteidiger eingekauft, hat er mehrfach mitreißende Auftritte hingelegt – im zentralen Mittelfeld.

Seine Technik, seine Ruhe, seine taktische Reife beeindrucken, seine Standards mit dem linken Fuß sind eine Waffe. „Er ist viel zu gut, um ihn auf eine Position festzulegen“, sagt Trainer Thomas Tuchel.

Zwei weitere Gewinner

Guerreiro war Teil des großen Dortmunder Umbruchs im Sommer: Fünf Spieler wurden abgegeben, acht neue kamen. Der BVB nahm rund 100 Millionen Euro ein und gab 120 Millionen aus. Inzwischen sind zehn Pflichtspiele absolviert – Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Dabei kristallisieren sich neben Guerreiro zwei weitere Gewinner heraus. Es gibt aber auch klare Verlierer.

Gonzalo Castro galt in seinen ersten Monaten in Dortmund schon als Fehleinkauf, in seiner zweiten Saison hat er dieses Etikett endgültig abgestreift. Der Mittelfeldspieler hat sich zum Lenker der Offensive aufgeschwungen, sieben Torbeteiligungen in zehn Pflichtspielen sind eine starke Bilanz. Dass Bundestrainer Joachim Löw ihn nicht zur Nationalmannschaft einlud, wurde zurecht kritisiert.

Auch Roman Bürki absolviert seine zweite Saison in Schwarz-Gelb, auch er hat sich enorm gesteigert. Der Schweizer tritt inzwischen ebenso selbstbewusst wie zuverlässig auf, hält seinen Kasten mit starken Paraden sauber und spielt die Bälle auch mit dem Fuß sauber und sicher heraus. „Es war, als habe er nicht mehr das Gefühl, der Torwart von Freiburg zu sein, der jetzt beim BVB ist, sondern Dortmunds ­klare ­Nummer 1“, beschreibt Tuchel seine Entwicklung.

Positive Tendenz

Einen Spieler, der so schnell und trickreich und dabei mit 19 noch so jung ist wie Ousmane Dembélé, hat man in Dortmund lange nicht gesehen. Er kann die dichtesten Abwehrreihen aufreißen – muss aber in Sachen Taktik und Abwehrarbeit noch gehörig dazulernen.

André Schürrle bewies mit starken Leistungen zu Saisonbeginn, warum er geholt wurde – verletzte sich dann aber am Innenband. Anders Mario Götze, der nach körperlichen Problemen zuletzt immer stärker wurde. Marc Bartra deutete an, dass er in der Abwehr zum Leistungsträger werden kann – fiel nach einer Adduktorenverletzung aber aus. Und der erst 18 Jahre alte Christian Pulisic glänzte in Bundesliga und Champions League mit unerschrockenen Auftritten.

Die Verlierer

Nuri Sahins Bilanz fällt dagegen dürftig aus: Einmal nur stand das Dortmunder Urgestein im Kader, spielte keine Minute. Aussicht auf Besserung gibt es nicht – obwohl sich der gebürtige Lüdenscheider in Dortmund wohl fühlt, könnte im Winter ein Wechsel anstehen.

Sebastian Rode kam beim FC Bayern selten zum Einsatz, ist nicht im Rhythmus. Trainer Tuchel sieht noch Steigerungspotenzial. Das muss Rode aber auch abrufen, bisher ist er bloß Mitläufer.

Shinji Kagawa hat seinen Platz als Spielmacher an Mario Götze verloren, saß gegen Real Madrid nur auf der Tribüne. Er wird sich strecken müssen.

Neuzugang Mikel Merino hat noch Anpassungsprobleme, wartet auf seinen ersten Einsatz. Nicht ausgeschlossen, dass das 20-jährige Talent im Winter verliehen wird.