Es lief bereits die 85. Minute, als der eingewechselte Samuel Limbasan mit seiner maßgenauen Flanke Timo Krampe bediente.

Dessen Kopfball landete bei Phil Spillmann, der ebenfalls per Kopf zum 2:1-Siegtreffer traf. "Das war ein Glückstor. Kray hat bis zu dem Moment mehr getan. Endlich sind wir für unseren Mut aber mal belohnt worden", freute sich der 21-jährige Siegtorschütze. Die Umstellung auf der Trainerbank auf Karl Weiß zeichnet sich inzwischen positiv aus. "Jeder weiß jetzt besser, was er zu tun hat. Wir arbeiten unter der Woche mehr ins Laktat", so Spillmann. Peter Radojewski hat bereits eine neue Stelle gefunden und steht ab sofort beim Cronenberger SC, ebenfalls in der Oberliga, an der Seitenlinie.

Verärgert zeigte sich während des zweiten Durchgangs Günther Oberholz. Einige Schiedsrichterentscheidungen schienen dem Sportlichen Leiter des FCK nicht zu gefallen. Der für seine markanten Äußerungen bekannte Oberholz ruderte im Gespräch mit RS aber zurück: "Das war nicht spielentscheidend. Die Niederlage müssen wir uns selber auf die Fahne schreiben. So ergeht es dir eben, wenn du unten drin hängst", fasste der 1. Vorsitzende der Krayer zusammen. Neben ihm auf der Tribüne nahm Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen Platz, der den Absteiger ebenfalls unter den 246 Besuchern am Stadionring unterstützte.

"So etwas ist bitter in den letzten Minuten. Besonders im zweiten Durchgang hatten wir doch mehrere gute Möglichkeiten", ärgerte sich auch FCK-Coach Muhammet Isiktas. "Wir sind auf einem guten Weg und werden den Schalter bald umlegen", wollte sich der Coach nicht die Laune vermiesen lassen.

Auch Weiß musste erst einmal ordentlich durchpusten: "Ein Remis wäre für Kray eigentlich verdient gewesen. Zum Glück haben wir das Risiko zum Schluss erhöht und konnten so den Anschluss an das Mittelfeld herstellen", war der Trainer des RSV erleichtert.

"In Baumberg werden wir am Samstag richtig Vollgas geben", wollte Weiß sich abschließend mit dem Erreichten nicht zufrieden geben und blickte bereits positiv gestimmt auf den nächsten Spieltag. Auch Isiktas schaute nach vorne: "Das Leben geht weiter!" Für den FC Kray müssen jedoch möglichst schnell Erfolgserlebnisse folgen, um nicht im Tabellenkeller zu versauern.