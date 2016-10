Rot-Weiß Oberhausen hat sich in der Regionalliga West gefangen. Nach einem katastrophalen Saisonstart geht es nun Schritt für Schritt in die richtige Richtung.

Zehn Wochen ist es her. RWO startete mit einem 0:4-Debakel gegen Rot Weiss Ahlen in die Saison. Nach drei weiteren Spielen ohne eigenes Tor – und dementsprechend auch ohne Sieg - musste Trainer Andreas Zimmermann seine Sachen packen. RWO-Legende Mike Terranova übernahm das Ruder am Rhein-Herne Kanal und steuerte seine Mannschaft auf den richtigen Kurs.

Jetzt, zehn Wochen nach dem Auftakt, feierten die Oberhausener einen 5:1-Kantersieg gegen den Aufsteiger Bonner SC. Nicht nur das: Aus acht Spielen konnten die „Kleeblätter“ unter Terranova fünf Siege einfahren. Vor allem auch spielerisch läuft es wieder, gegen Bonn gab es einige sehenswerte Kombinationen auf Seiten der Hausherren. Auch wenn der Sieg am Ende etwas zu hoch ausgefallen ist, RWO gewann verdient und souverän. „Wir haben die Lockerheit zurück gefunden“, sagt Stürmer Simon Engelmann Simon Engelmann» zum Profil, der gegen Bonn drei Treffer beisteuerte. Der 27-Jährige selbst ist das beste Beispiel für die aufsteigende Form: Zuletzt lief es nicht wirklich rund, nun kommen die alten Stärken zurück. Das sei kein Zufall, wie Engelmann meint: „Wir haben die letzten Spiele gut gearbeitet und gute Ergebnisse erzielt. Darauf sollten wir aufbauen.“

Nachdem Rot-Weiß Oberhausen die ersten Spieltage im Tabellenkeller der Liga verbrachte, geht es nun also Stufe für Stufe nach oben. Mittlerweile steht die Mannschaft von Trainer Terranova auf dem neunten Tabellenplatz und damit unter anderem vor dem Rivalen Rot-Weiss Essen. Ein Ziel ist damit nicht erreicht, aber auch nur eine Etappe auf dem Weg zurück zur Ligaspitze.