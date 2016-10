Horst Hrubesch hat Bedeutendes als Trainer geleistet. Als Fußballlehrer der deutschen U-21-Nationalelf hat er viele der Talente geschmiedet, die als Profis gereift 2014 Weltmeister wurden.

In diesem Sommer führte der 65-Jährige die deutsche Mannschaft an der Seitenlinie zu Olympia-Silber. Große Taten, an die vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und Tschechien bei einer Verabschiedung erinnert werden sollte. Denn Hrubesch tritt nach 16 Jahren von seinem DFB-Amt zurück. Einer, der sich allerdings nicht mehr so genau zu erinnern schien, war Jens Lehmann.

Der Ex-Nationaltorhüter, der nun als TV-Experte bei RTL fungiert, wollte im Gespräch mit Hrubesch vor Anpfiff mit einer Anekdote an das erste gemeinsame Aufeinandertreffen erinnern. "Wir haben mit Schalke in Braunschweig gespielt und er (Hrubesch, d. Red.) war da Trainer. Ich war 18 Jahre alt und habe ganz gut gespielt", so Lehmann, "aber ich habe in der 89. Minute einen Fehler gemacht, wegen dem wir 0:1 verloren haben. Dann kam Horst in die Kabine und hat mich getröstet." Hrubesch allerdings antwortete in gewohnt direkter Manier und mit einem Lächeln auf den Lippen: "In Braunschweig war ich nie Trainer!" Lehmann bestand auf den Wahrheitsgehalt seiner Geschichte. Hrubesch dementierte erneut: "Das muss in Wolfsburg gewesen sein."

Tatsächlich gab es die von Lehmann beschriebene Partie zwischen Schalke und Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga. Lehmann, damals nicht 18 sondern 19 Jahre alt, kassierte in der Saison 1988/89 in der 89. Minute das Gegentor zur 0:1-Niederlage gegen die Niedersachsen. Auf der Braunschweiger Bank saß allerdings als Trainer nicht Horst Hrubesch, sondern: Uwe Reinders. Hrubesch trainierte allein in jener Spielzeit den VfL Wolfsburg, der allerdings noch in der Oberliga kickte. Eine Verwechslung, für die Lehmann in den sozialen Medien anschließend viel Häme ertragen musste.