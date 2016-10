Rot-Weiß Oberhausen hat einen überzeugenden Heimsieg eingefahren. Gegen den Aufsteiger Bonner SC stand es im Stadion Niederrhein am Ende 5:1 (3:1).

Dabei gehörten die ersten Minuten der Partie den Gästen. Bonn startete mutig und wäre durch Torjäger Lucas Musculus Lucas Musculus» zum Profil fast schon nach zwei Minuten in Führung gegangen. RWO-Torwart Robin Udegbe Robin Udegbe» zum Profil verhinderte jedoch zunächst das zwölfte Saisontor im zwölften Spiel des Stürmers. In der Folge erhöhten die Gastgeber das Tempo und wurden offensiver. Nach einem abgefangenen Angriff der Bonner ging es plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Arnold Budimbu Arnold Budimbu» zum Profil kam an den Ball und spielte ihn mit dem Außenrist in den Lauf von Stürmer Simon Engelmann Simon Engelmann» zum Profil, der vor Torwart Andy Hubert Andy Hubert» zum Profil ruhig blieb, ihn umkurvte und schließlich zur 1:0-Führung einschob (23.). Zu weit aufgerückt waren die Gäste in dieser Situation.

Der Aufsteiger zeigte sich aber wenig geschockt und versuchte es weiter. Und lange dauerte es nicht, bis das auch belohnt wurde. Nach einer gelungenen Kombination landete der Ball bei Musculus, der im Strafraum seinen Job erledigte und den Ausgleich markierte (32.).

Lange weilte der Ärger aber nicht bei den RWO-Fans. Patrick Bauder Patrick Bauder» zum Profil fand mit einem lässigen Lupfer seinen Stürmer Engelmann, der es ebenfalls mit einem Heber versuchte und den Ball zur erneuten Führung im Bonner Tor unterbrachte (37.).

Immer wenn Rot-Weiß Oberhausen das Tempo anzog, hatte der Bonner SC Probleme in der Verteidigung. So auch kurz vor der Pause, als eine feine Flanke von Bauder wieder bei Engelmann landete, der per Kopf seinen Hattrick perfekt machte (41.). Die "Kleeblätter" blühten in dieser Phase förmlich auf und zeigten eine gute spielerische Leistung.

Entscheidung fällt durch ein Eigentor

Bonn musste in der zweiten Halbzeit also kommen, wenn noch etwas Zählbares herausspringen sollte. Und das tat die Mannschaft von Trainer Daniel Zillken auch, allerdings vergeblich. Beim Schuss von Connor Krempicki Connor Krempicki» zum Profil fehlten nur wenige Zentimeter zum Erfolg, doch der Pfosten verhinderte den Anschluss (54.). In der Folge war es ein Anrennen gegen kompakte Oberhausener, die in der 63. Spielminute den Sack zu machten. Oder besser: Der Bonner SC sorgte selbst dafür. Einen Freistoß von Tim Hermes köpfte SC-Kapitän Ricardo Retterath Ricardo Retterath» zum Profil ins eigene Tor.

Oberhausen spielte die Partie souverän und abgezockt zu Ende, hatte in der Schlussphase sogar noch ein weiteres Highlight für seine Fans parat. Ein weiterer guter Angriff über die Außenbahn sorgte dafür, dass sich Bauder erneut als Vorlagengeber auszeichnen durfte. Budimbu versenkte den Ball aus 17 Metern schließlich flach im rechten Toreck zum 5:1 (81.).

Bis zum Schlusspfiff feierten die RWO-Fans ihre Mannschaft und sangen: "Einer geht noch, einer geht noch rein." Das war dann letztendlich zwar nicht mehr der Fall, doch der Jubel über den Sieg viel trotzdem groß aus.

Das gibt Selbstvertrauen, aber er muss noch mehr Tore machen Terranova über Engelmann

Auch Hattrick-Schütze Simon Engelmann war glücklich: "Diesmal lief‘s ganz gut für mich. Ich hatte in den letzten Wochen oft Pech im Abschluss, aber jetzt konnte ich mir endlich mal die Wut aus dem Bauch schießen. Der Dreier ist wichtig für uns, denn jetzt haben wir wieder Anschluss an die oberen Plätze." Sein Trainer Mike Terranova, früher selbst Torjäger, freut sich für Engelmann, aber erwartet auch noch mehr: "Dafür ist ein Stürmer da. Er hat gute Vorlagen bekommen und sich für seine Leistung belohnt. Das gibt Selbstvertrauen, aber er muss noch mehr Tore machen."

Mit der Leistung seines Teams war Terranova zufrieden: "Wir hatten etwas Glück, aber letztendlich muss ich meiner Mannschaft gratulieren. Alle haben mit nach vorne und hinten gearbeitet und durch unsere Geschlossenheit haben wir den Sieg erzwungen."

Auf der anderen Seite war Daniel Zillken trotz der hohen Niederlage nicht allzu enttäuscht: "Sie halten mich bestimmt für bekloppt, aber wir haben vor allem in den ersten 30 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht und gezeigt, dass wir in dieser Liga mithalten können. Das erste Gegentor darf nicht in dieser Form fallen und nach dem 1:4 war der Drops dann gelutscht. Das ist bitter, deshalb müssen wir jetzt aufstehen und uns berappeln."