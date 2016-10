Alemannia Aachen hat sein Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes mit 3:1 (0:1) gewonnen.

Entscheidenden Anteil am Sieg hatte Verteidiger Tobias Haitz Tobias Haitz» zum Profil, der sowohl das 1:1 als auch das 3:1 für die Alemannia erzielte. Dennis Dowidat Dennis Dowidat» zum Profil zeichnete für den dritten Aachener Treffer verantwortlich. Jan Klauke Jan Klauke» zum Profil hatte Ahlen zunächst nach einer knappen Viertelstunde in Führung gebracht. Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause behielt Aachen die Punkte auf dem Tivoli und setzte sich mit nunmehr 22 Zählern in der Spitzengruppe fest. Ahlen steht weiter bei nur sechs Punkten.