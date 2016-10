Die Nationalspieler von Borussia Dortmund haben am Freitagabend allesamt Siege gefeiert.

Innenverteidiger Sokratis Sokratis Papasthatopoulos» zum Profil lief für Griechenland gegen Zypern auf und verteidigte beim 2:0-Sieg seiner Mannschaft über 90 Minuten. Er ist am Montagabend wieder gefordert, wenn die Griechen in Estland antreten.

In einem historischen Aufeinandertreffen duellierten sich die USA und Kuba. Es war das erste Freundschaftsspiel der Vereinigten Staaten im karibischen Inselstaat seit 69 Jahren. Christian Pulisic Christian Pulisic» zum Profil kam in den ersten 45 Minuten zum Einsatz, die USA gewannen mit 2:0. Am kommenden Mittwoch steht ein weiteres Testspiel in Washington gegen Neuseeland auf dem Programm.

Guerreiro verletzt ausgewechselt

Raphael Guerreiro Raphaël Guerreiro» zum Profil musste beim 6:0-Sieg von Portugal gegen Andorra nach 53 Minuten angeschlagen ausgewechselt haben. Noch ist unklar, ob er am Montag die nächste Partie der Portugiesen auf den Färöer Inseln bestreiten kann.

Torwart Roman Bürki Roman Bürki» zum Profil verfolgte den 3:2-Sieg der Schweiz gegen Ungarn von der Bank aus. Wahrscheinlich wird er dort auch am Montag in Andorra Platz nehmen, da Yann Sommer zwischen den Pfosten erste Wahl ist.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft qualifizierte sich mit einem spektakulären 4:3-Sieg gegen Russland für die Europameisterschaft 2017. Matthias Ginter Matthias Ginter» zum Profil war über 90 Minuten am Ball. In Österreich findet am Dienstag die letzte Partie der EM-Qualifikation statt.