Am vergangenen Montag hatten die Spieler des Fußball-Westfalenligisten YEG Hassel trainingsfrei.

„Ich glaube, das hat den Jungs ganz gut getan“, sagt Trainer Oktay Güney. Er hofft, dass sich das an diesem Sonntag auszahlt. Dann geht es zum 1. FC Gievenbeck (15 Uhr). Güney geht mit einem positiven Gefühl in dieses Spiel. „Auswärts tun wir uns irgendwie ein bisschen leichter“, sagt er. Nicht nur deswegen sollte für YEG Hassel beim Tabellenzwölften was drin sein. Aber: Auch Gievenbeck ist keineswegs ein einfacher Gegner.

Oktay Güney weiß: „Das ist eine junge Mannschaft, die auch gut steht.“

Für YEG Hassel geht es im Münsterland auch darum, mal eine kleine Siegesserie zu starten. „In letzter Zeit gewinnen wir immer in der einen Woche, in der Woche danach spielen wir unentschieden oder verlieren“, sagt Oktay Güney: „Da wollen wir jetzt mal zusehen, dass wir eine kleine Serie starten.“ Das wäre auch wichtig, um den Anschluss nach ganz oben zu halten. Denn: „Wir haben genug Qualität, um oben dabei zu sein.“

Beim gestrigen Training gab es übrigens nicht noch einmal frei, aber der Trainer gab einen aus. Das war noch von seinem Geburtstag offen. Oktay Güney hofft, dass das in Kombination mit dem trainingsfreien Montag seinem Team noch einmal einen zusätzlichen Schub gibt, um in Gievenbeck eine Serie zu starten.