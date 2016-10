Die Erleichterung nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach war auch bei Torwart Ralf Fährmann groß. Aus Schalkes Sieg ohne Gegentor soll Sicherheit und Kontinuität wachsen.

Ralf Fährmann ist so ehrgeizig, dass er selbst im Training nicht an seiner Position rütteln lässt. Am Donnerstag gab es einen internen Wettbewerb auf Schalke, gesucht wurde der Torwart mit der besten Quote bei abgewehrten Bällen. Der Verlierer musste am Ende zur Strafe Liegestütze machen. Fährmann musste nicht zu Boden – diese Übung traf Fabian Giefer.

Man kann es sich daher gut vorstellen, wie sehr es an Fährmann genagt hat, dass er zuletzt kaum einmal seinen Kasten sauber halten konnte, weil Schalkes Abwehr so wackelig stand. Statistiker haben 217 Tage gezählt, die vergehen mussten, bis Fährmann beim 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga jetzt mal wieder ein Zu-Null-Spiel gelang – das bislang letzte Mal war dies im Februar in Frankfurt (0:0) der Fall. Nur in der Europa League gab es in Nizza eine Ausnahme. Die große Erleichterung, die Schalke nach dem ersten Saisonsieg gegen Gladbach spürte, befiel Fährmann also gleich doppelt: „Es ist ein wichtiges Gefühl, auch mal wieder zu Null zu spielen, weil man dadurch die Sicherheit bekommt, dass man hinten gut gearbeitet hat.“

Schmerzhafte Erfahrungen

Bis es dazu kam, brauchte es eine Zeit der schmerzhaften Erfahrungen. Neuzugang Naldo hatte als Nachfolger des zum FC Liverpool gewechselten Joel Matip größere Anpassungsprobleme, als man erwartet hatte. Weltmeister Benedikt Höwedes wurde zwischen der Abwehrzentrale und der Außenverteidiger-Position hin- und hergeschoben. Auf der rechten Seite hat Schalke in neun Pflichtspielen bereits drei verschiedene Außenverteidiger eingesetzt, und links wurde zwischen Sead Kolasinac und Abdul Rahman Baba gewechselt. „In den Englischen Wochen muss man rotieren“, sagt Fährmann, er sagt aber auch: „Wir haben viele neue Spieler dazu bekommen, so dass wir dadurch nicht so eingespielt sein konnten.“

Zuletzt reduzierte Trainer Markus Weinzierl freilich die Rotation; zwischen den beiden Siegen gegen Salzburg (Europa League) und Gladbach (Bundesliga) wechselte er nur noch auf einer Position, die Abwehr blieb unverändert. Sportlich ist das der Mannschaft gut bekommen. Fährmann wertet den ersten Sieg im sechsten Bundesligaspiel als „kleinen Befreiungsschlag“, aus dem jetzt Kontinuität erwachsen soll. Weinzierl steht grundsätzlich auf dem Standpunkt, dass es eine Mannschaft verkraften muss, wenn auf drei oder vier Positionen gewechselt wird.

Bei Höwedes kann Fährmann den Positionstausch verstehen; er will sich nicht festlegen, in welcher Rolle der Weltmeister für Schalke am wertvollsten ist: „Am wichtigsten ist für uns einfach seine Anwesenheit – die Frage, ob er innen oder außen spielt, stellt sich nicht.“

Nur auf einer Position ist für Fährmann die Rotation ausgenommen: Im Tor sieht er dafür keine Notwendigkeit. Er lässt ja nicht mal im Training an sich rütteln...