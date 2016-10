In der Zweitrundenpartie des Westfalenpokals kassierte der SV Lippstadt eine bittere 1:2-Pleite beim Westfalenligisten FC Lennestadt.

Damit schied der Spitzenreiter der Oberliga Westfalen unerwartet früh aus der diesjährigen Pokalrunde aus. Die in dieser Saison in der Westfalenliga II zu Hause noch ungeschlagenen Lennestädter machten den Gästen das Leben von Beginn an enorm schwer. Das Team von Lippstadt-Trainer Stefan Fröhlich kam nur schleppend in die Partie und geriet nach 30 Minuten bereits mit 0:1 in Rückstand. "Wir haben gestern keinen Klassenunterschied feststellen können, das war uns aber schon im Vorfeld klar. Dennoch müssen wir viel konzentrierter und mit viel mehr Aufwand auftreten. Die zahlreichen fahrlässigen Fehler dürfen gar nicht erst passieren", haderte der Coach mit seiner Mannschaft, die selbst nach dem Ausgleichstreffer kurz vor der Pause keine Mittel fand, um den Gegner großartig in die Bredouille zu bringen. In der 52. Minute ging der Underdog aus Lennestadt wieder in Führung und zog nach einer starken Leistung letztlich verdient ins Achtelfinale ein.

Ausscheiden als gutes Omen für die Liga?

Vielleicht ist das Pokal-Aus für die Lippstädter aber gar nicht so negativ zu bewerten, wie es auf den ersten Blick scheint: "Letztes Jahr haben wir im Viertelfinale als Underdog im Elfmeterschießen einen Favoriten aus dem Pokal geschossen. Lotte war damals auch Tabellenführer eine Liga höher und ist am Ende bekanntlich aufgestiegen", blickt Fröhlich hoffnungsvoll zurück. Ob dies den Lippstädtern am Ende auch gelingt, steht noch in den Sternen. Nachdem Lippstadt in der letztjährigen Pokalsaison erst im Halbfinale (0:1 n.V. gegen Siegen) die Segel streichen musste, konnte Fröhlichs Team in diesem Jahr der Favoritenrolle nicht gerecht werden. Dennoch lässt der Trainer den Kopf nicht hängen und versucht die wenigen positiven Ansätze seiner Mannschaft mit in die Liga zu nehmen. Dort kämpft der SV am Samstagnachmittag bei der Zweitvertretung von Arminia Bielefeld um die nächsten drei Punkte.