Wenn am Freitag um 19:30 Uhr die Sportfreunde Baumberg zum Niederrheinpokal an die Hafenstraße kommen, wird die Westtribüne geschlossen bleiben.

Denn für das Spiel gegen den Oberligisten öffnet der Regionalligist ausschließlich die Sparkassen- und die Gottschalk-Tribüne.

RWE-Fans, die sonst in der WAZ-Westkurve stehen, müssen also auf der Haupttribüne Platz nehmen, wenn sie ihre Mannschaft im Achtelfinale des Pokals unterstützen möchten. Die Preise an der Tageskasse betragen 11€ und 8€ ermäßigt.

Anders als sonst öffnet das Stadion Essen seine Pforten erst 60 Minuten vor Anpfiff, also am Freitag um 18:30 Uhr.