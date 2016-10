Am Sonntag steht in der Landesliga Niederrhein 2 das Oberhausener Stadtderby an. Die DJK Arminia Klosterhardt trifft auf die U23 von Rot-Weiß Oberhausen.

Die Partie steht ganz im Zeichen ehemaliger RWO-Legenden. Kultkeeper Oliver Adler ist als Co-Trainer in Klosterhardt tätig und vertritt den aus Krankheitsgründen fehlenden Ex-RWO-Coach Hans-Günter Bruns noch einige Wochen. Der ehemalige Bundesligaspieler ist nach gut verlaufender Operation in Folge seines Herzinfarktes mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Natürlich wäre er am Sonntag gerne mit dabei gewesen, gerade wenn es gegen RWO geht. Aber die Erholung ist jetzt erstmal wichtiger und geht natürlich vor“, sagt Adler.

Auch RWOs U23-Coach Dimitrios Pappas hofft auf eine schnelle Genesung seines Ex-Trainers: „Wichtig ist, dass es ihm gut geht. Was solche Angelegenheiten betrifft, ist der Fußball uninteressant. Die Gesundheit geht natürlich vor“, so Pappas, der nach wie vor in engem Kontakt zu Bruns steht. Der 36-Jährige und Ex-RWO-Kapitän spricht ihn sogar immer noch mit Trainer an.

Es ist natürlich schön mit Dimi Pappas und Benjamin Schüßler zwei alte Kollegen auf dem Fußballplatz wieder zu treffen. Oliver Adler

Am Sonntag um 15.15 Uhr treffen die auf Abstiegsplatz 16 rangierenden Arminen aus Klosterhardt im heimischen Stadion am Hans-Wagner-Weg auf den unangefochtenen Tabellenführer RWO II. Der gebürtige Duisburger Adler erwartet ein schwieriges Spiel: „RWO spielt als Absteiger bisher eine super Saison und steht ungeschlagen und völlig verdient auf Platz eins. Das haben sie zuletzt beim 4:0 gegen Rhede bewiesen. Aber wir spielen zu Hause und werden dem Gegner einen heißen Tanz bieten“, so der 48-Jährige selbstbewusst. Der Co-Trainer freut sich auf eine besondere Partie: „Es ist natürlich schön mit Dimi Pappas und Benjamin Schüßler zwei alte Kollegen auf dem Fußballplatz wieder zu treffen.“ Das Oberhausener Trainer-Duo leitet seit dem zweiten Spieltag die Geschicke des amtierenden Spitzenreiters, nachdem Mike Terranova zum Trainer der ersten Mannschaft befördert wurde.

Tabellenplatz 1 ist auch "Terras" Verdienst

Auch Pappas freut sich auf ein Wiedersehen mit alten Weggefährten aus den erfolgreichen Zweitligajahren von Rot-Weiß Oberhausen, wie zum Beispielt mit Marcel Landers, der mittlerweile für Arminia Klosterhardt aufläuft. „Natürlich freut es mich, dass wir uns alle wieder sehen, aber für die 90 Minuten muss man die Freundschaft dann auch mal ruhen lassen.“ In Bezug auf die sportliche Aufgabe warnt der Coach seine Mannschaft: „Wir dürfen nicht überheblich sein und Klosterhardt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dennoch wollen wir unbedingt die drei Punkte einfahren, um die Tabellenführung auszubauen“, erhofft sich Pappas, der sich bei Terranova bedankt: „Dass wir so gut platziert sind, ist fast nur Terras Verdienst, er hat die Mannschaft aufgebaut“, lobt Pappas seinen ehemaligen Mitspieler, der bisher trotz seines Aufstiegs zur ersten Mannschaft fast alle Spiele der U23 verfolgte. Terranovas Fazit: "Die Jungs spielen einen tollen Fußball. Klasse, wie sie Rhede vom Platz gefegt haben. Es macht Spaß dort zuzuschauen."