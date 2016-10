Am 9. Spieltag der Landesliga Westfalen 3 kommt es am Samstag unter anderem zum Topspiel zwischen dem Hombrucher SV und Arminia Marten.

Arminia Marten steht nach zuletzt zwei Siegen in Folge, punktgleich mit dem Tabellenführer aus Buer, auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach dem dritten Spieltag gab Arminia Trainer Schiattarella zu verstehen, sich über eine schöne Momentaufnahme an der Tabellenspitze zu freuen. Auch vor dem aktuellen Spieltag möchte er der aktuellen Tabellensituation nicht zu viel Bedeutung beimessen. Auf die Frage nach möglichen aufkommenden Ambitionen antwortete er eindeutig: "Nein, die Tabelle ist aktuell noch sehr verzehrt und was dabei raus kommt, werden wir nach dem letzten Spiel sehen."

Buer wird derweil am Sonntag versuchen, seine Tabellenspitze im Spiel gegen Bochum-Linden zu verteidigen. Der Tabellendritte Firtinaspor Herne 1990 hat am Wochenende spielfrei.

Den 9. Spieltag tippt Giovanni Schiattarella (SV Arminia Marten):