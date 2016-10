Beim TV Jahn Hiesfeld ist es ein Auf und Ab. Nach dem 3:1-Auswärtserfolg in Krefeld-Fischeln setzte es eine 1:3-Heimklatsche gegen den ETB SW Essen.

In der Tabelle schlägt sich dieses Auf und Ab mit elf Punkten und dem 12. Tabellenplatz nieder. Außer gegen Krefeld-Fischeln gewann die Elf von Trainer Georg Mewes nur die Spiele gegen den FC Kray und den TSV Meerbusch, zwei Vereine, die tief im Tabellenkeller stecken. Auch im Niederrheinpokal sind die Dinslakener schon ausgeschieden. Beim Bezirksligisten SV Burgaltendorf ging man in der zweiten Runde zwar als Favorit ins Spiel, nach 90 Minuten aber als Verlierer vom Platz.

Am kommenden Spieltag muss die Mewes-Elf zum ungeschlagenen Tabellenzweiten SpVg. Schonnebeck. Einschüchtern lässt sich Mewes von der beeindruckenden Bilanz der Essener nicht: "Wir starten bei 0:0 und jede Serie reißt irgendwann." Als Vorteil für sein Team sieht der Trainer eine eigentliche Schwäche an: "Unsere Stärke ist, dass wir in dieser Saison überhaupt nicht konstant spielen. Mal gewinnen wir souverän, danach spielen wir wieder schlecht. Man weiß nie, was bei uns rauskommt."

Ob es damit gegen Schonnebeck reicht, zeigt sich am kommenden Mittwoch, wenn Jahn Hiesfeld am Schetters Busch zu Gast ist. Vorteilhaft für die Mewes-Elf könnte die körperliche Frische sein, da Schonnebeck am Sonntag noch im Niederrheinpokal gegen Ligakonkurrent TSV Meerbusch antreten muss. Ein Pokalwochenende, an dem die Hiesfelder aufgrund der Niederlage in Burgaltendorf spielfrei haben.