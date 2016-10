Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage bis zur Winterpause zeitgenau angesetzt.

In der Bundesliga wird die Hinrunde mit dem 17. Spieltag wegen des späten Saisonbeginns aufgrund der Olympischen Spiele in Rio erst nach der Winterpause vom 20. bis 22. Januar 2017 abgeschlossen.

Was auffällt: Der FC Schalke bestreitet sein erstes Heimspiel an einem Samstag am 17. Dezember gegen den SC Freiburg. Beschlossen wird das Fußballjahr mit einer Englischen Woche. Am letzten Spieltag muss der BVB gegen Augsburg ran, Schalke fährt zum HSV und drei Tage vor Weihnachten empfängt der FC Bayern RB Leipzig in München.

Die Ansetzungen in der Übersicht:

13. Spieltag

2. Dezember, 20:30 Uhr:

FSV Mainz 05 - FC Bayern München

3. Dezember, 15:30 Uhr:

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - Hertha BSC

SV Werder Bremen - FC Ingolstadt

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln

RB Leipzig - FC Schalke 04 (18:30 Uhr)

4. Dezember, 15:30 Uhr

SV Darmstadt 98 - Hamburger SV

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (17:30 Uhr)

14. Spieltag

9. Dezember, 20:30 Uhr:

Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim

10. Dezember, 15:30 Uhr:

FC Bayern München - VfL Wolfsburg

1. FC Köln - Borussia Dortmund

Hamburger SV - FC Augsburg

FC Ingolstadt 04 - RB Leipzig

SC Freiburg SV - Darmstadt 98

Hertha BSC - SV Werder Bremen (18:30 Uhr)

11. Dezember, 15:30 Uhr:

Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05

FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen (17:30 Uhr)

15. Spieltag

16. Dezember, 20:30 Uhr:

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund

17. Dezember, 15:30 Uhr:

FC Schalke 04 - SC Freiburg

1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV

FC Augsburg Borussia - Mönchengladbach

SV Werder Bremen - 1. FC Köln

RB Leipzig - Hertha BSC

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (18:30 Uhr)

18. Dezember, 15:30 Uhr:

SV Darmstadt 98 - FC Bayern München

Bayer 04 Leverkusen - FC Ingolstadt 04 (17:30 Uhr)

16. Spieltag

20. Dezember, 20 Uhr:

Borussia Dortmund - FC Augsburg

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg

Hamburger SV - FC Schalke 04

Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05

21. Dezember, 20 Uhr:

FC Bayern München RB Leipzig

Hertha BSC - SV Darmstadt 98

1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen

FC Ingolstadt 04 - SC Freiburg

TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen