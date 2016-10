Mit Wirkung zum 31. Oktober 2016 hat Alexander Eichner seinen Rücktritt aus dem Vorstand des WSV erklärt.

Berufliche Gründe zwingen ihn zu dieser Maßnahme. So heißt es in einer Mitteilung auf der Wuppertaler Homepage. Weiter lautet die Stellungnahme: "Der WSV hat in den letzten dreieinhalb Jahren viel von seinen Erfahrungen als Manager von Veränderungsprozessen profitiert. Alexander Eichner hat in vielen Gesprächen mit Sponsoren, Fans und Mitarbeitern an entscheidender Stelle mit dazu beigetragen, neue und tragfähige Strukturen in unserem Verein aufzubauen. Der WSV dankt Alexander Eichner für seinen intensiven Einsatz als Sprecher des Vorstandes und hofft, dass er dem Verein auch weiterhin erhalten bleibt.

Ab November werden die beiden Vorstandsmitglieder Lothar Stücker und Horst Willich den Verein offiziell nach außen vertreten. In seiner nächsten Sitzung am Mittwoch wird der Verwaltungsrat eine Findungskommission einsetzen, die Vorschläge für die Nachfolge erarbeiten soll."

Auf Nachfrage der Wuppertaler Rundschau erklärt Finanzvorstand Lothar Stücker wie es beim Regionalligisten weiter gehen soll:" Die Ideologie der Initiative 2.0 wird weiterleben. Auch wenn nur noch wenige der Anfangsstunde in den Gremien vertreten sind, wurde dieser Ansatz eher ausgebaut. Der WSV wird lebendige Gremien haben, in denen Probleme auch angesprochen und diskutiert werden. Die hieraus entstehende Energie ist wichtig für die Weiterentwicklung unseres Vereins."