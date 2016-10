Beim SC Verl gab es zu Wochenbeginn schlechte Nachrichten. Trainer Andreas Golombek wird wohl langfristig auf zwei Stammspieler verzichten müssen.

Nico Hecker, der sich in der Sommer-Vorbereitung schwer verletzt hat, wird vor dem Jahreswechsel nicht zurück kommen. "Er wurde leider an der falschen Stelle operiert. Das ist sehr bitter. Jetzt muss er noch einmal unters Messer. Er fehlt uns sehr", erklärt Andreas Golombek.

Neben Hecker fehlt dem SCV-Trainer auch Matthias Haeder auf unbestimmte Zeit. "Er hat eine komische Fußentzündung. Das ist eine ganz komplizierte Sache. Paderborns Thomas Bertels musste aufgrund solch einer Verletzung mal über ein Jahr lang pausieren. Wir wissen wirklich nicht, wann "Matze" Haeder wieder topfit ist", berichtet "Golo".

Hecker und Haeder fehlen dem Verler Offensivspiel. 15 Treffer aus elf Spielen sind wenig. Vor allem Haeder, der zweifelsohne zu den besten Offensiven der Regionalliga West gehört, ist unersetzbar. Das weiß auch Golombek: "Er ist derjenige, der unserem Spiel die Ideen hat. Ein ganz wichtiger Mann für unser Team. Aber wir können es nicht ändern. Er ist verletzt."

Am Freitagabend (19.30 Uhr) ist Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II zu Gast an der Poststraße. Nach zehn Spielen sind die "kleinen Fohlen" noch ungeschlagen. Golombek will den Ligaprimus ärgern: "Eigentlich liegen uns solche Spiele. Denn niemand erwartet etwas von uns. Gladbach verfügt über eine bärenstarke Mannschaft. Das wird eine echte Herausforderung. Wir werden alles daran setzen, um die Liga wieder spannender zu machen." Gegen Gladbach muss Verl neben Hecker und Haeder auch auf Marco Kaminski (Gelbsperre) verzichten.