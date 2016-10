Am Sonntag kommt es in der Oberliga Niederrhein zum Duell zwischen den beiden punktgleichen Tabellennachbarn SC Kapellen-Erft und 1.FC Bocholt.

Beide Vereine haben aktuell beeindruckende Serien aufzuweisen. Die zu Hause noch ungeschlagenen Kapellener (drei Spiele, neun Punkte, 12:1 Tore) hatten zuletzt mit einem ergebnistechnischen Auf und Ab zu kämpfen. Einem 5:0-Sieg gegen den FC Kray folgte eine 4:1-Niederlage bei den Sportfreunden Baumberg. Trotzdem ist Trainer Antonio Molina mit der "stabilen" Spielweise seiner Mannschaft zufrieden. Die starke Heimserie sei zwar psychologisch wichtig für das kommende Spiel, genauso wie der heimische Kunstrasenplatz, jedoch wollte er die Heimstärke seiner Mannschaft auch nicht zu hoch hängen. "Wir spielen zu Hause genauso wie Auswärts."

Personell steht ein Einsatz vom angeschlagenen Jan Bresser noch auf der Kippe. Zudem stellte Trainer Molina, Andre Hillenberg, der dem Trainer zuvor nicht zur Verfügung stand, erstmalig in dieser Saison einen Platz im Kader in Aussicht.

Ähnlich stellt sich die Situation auch beim Gegner aus Bocholt dar. Die letzten beiden Spiele verliefen positiv, unter anderem mit einem unglücklichen 1:1 gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten aus Schonnebeck. Aufgrund des besseren Torverhältnisses steht man in der Tabelle noch vor dem nächsten Gegner. Doch im Gegensatz zur Kapellener Heimstärke holt der 1.FC Bocholt seine Punkte in dieser Saison bevorzugt auswärts. Drei Siege aus vier Spielen bei einem Unentschieden stehen für die Bocholter in der Fremde zu Buche. So holte Bocholt zehn seiner insgesamt 13 Punkte auf gegnerischen Plätzen. Manuel Jara, Trainer der Bocholter, gab zu verstehen, dass er um die Stärke der Kapellener bescheid wisse, die eigene Auswärtsserie aber fortsetzen wolle: "Wir fahren nach Kapellen, um die drei Punkte zu holen." Er lobte zusätzlich die hohe Bereitschaft seiner Mannschaft, die sich aktuell mit akuten und langfristigen Verletzungssorgen rumquält. Manuel Jara hofft aber bis zum Spiel, noch ein, zwei Spieler zurückzubekommen, um den schlanken Kader aufzufüllen.

Unter diesen Voraussetzungen erwartet die Zuschauer am Sonntag im Erftstadion in Kapellen ein interessantes und intensives Spiel. Dabei werden beide Mannschaften versuchen, ihre Serien auszubauen. Eine Serie wird definitiv reißen. Auch in Anbetracht der aktuellen Tabellensituation besitzt die Partie einiges an Brisanz. Nur der Gewinner wird den Anschluss an die oberen Ränge wiederherstellen können.