Bei der SG Wattenscheid 09 wird in Zukunft aller Voraussicht nach wieder ein Sané das schwarz-weiße Trikot überstreifen.

Trainer Farat Toku begrüßt seit einigen Tagen Kim Sané - Bruder von Leroy und Sohn der 09-Legende Souleymane - im Training. "Er macht mir richtig Spaß. Natürlich fehlt da noch etwas Fitness, aber das bekommen wir hin. Ich würde ihn gerne in meinem Kader haben. In den nächsten Tagen fällt diesbezüglich eine Entscheidung. Es sieht aber gut aus", verrät 09-Trainer Farat Toku.

Der 21-Jährige, der einst in der Wattenscheider Jugend kickte, ist auf der Rechtsverteidiger-Position zuhause. Nach dem plötzlichen Abgang von Malte Berauer haben die 09er in der Viererkette noch Bedarf. Zuletzt stellte sich Kim Sané auch bei Rot-Weiß Oberhausen vor.

Am Mittwochabend bestreitet der Regionalligist das Zweitrunden-Spiel im Westfalenpokal gegen den Landesligisten BSV Schüren. Nico Buckmaier und Manuel Glowacz (beide grippaler Infekt) stehen Trainer Toku nicht zur Verfügung. "Ich werde die Jungs spielen lassen, die aktuell nicht so oft zum Einsatz gekommen sind. Schüren hat eine ordentliche Landesliga-Truppe. Die Mannschaft ist mit Ex-Profis wie Sascha Samulewicz oder dem ehemaligen Wattenscheider Arthur Matlik bestückt. Aber unsere Jungs spielen in der Regionalliga und das sollen sie am Mittwochabend auch zeigen. Wir wollen unbedingt ins Achtelfinale einziehen", betont Toku.