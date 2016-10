Seit sieben Spielen ist Mike Terranova als Cheftrainer für Rot-Weiß Oberhausen zuständig.

Seine Bilanz: 14 von 21 möglichen Punkte wurden eingefahren. Nur ein Spiel wurde verloren. In der letzten Woche gab es das 2:0 in Wiedenbrück. "Das beste Saisonspiel", legt sich Terranova fest. Als Außenstehender verfestigt sich das Gefühl, dass sich unter "Terra" etwas entwickelt. Auch der Ex-Profi selber gerät in diesen Tagen ins Schwärmen, wenn er von seiner Truppe berichtet. "Die Jungs hauen sich in jedem Training rein, jeder will sich zeigen, ich finde das super. Ich habe manchmal das Gefühl, da stehen ganz andere Leute auf dem Platz als noch vor Wochen."

Exemplarisch nennt Terranova Stürmer Güngör Kaya. "Er kann als Paradebeispiel herhalten. Er war weit weg, jetzt ist er wieder voll dabei. Er scheint immer noch mehr Gas zu geben. Er macht mir aktuell am meisten Freude", verteilt der Coach gerne ein Sonderlob.

Nur ein Spieler macht derzeit Sorgen, denn Felix Haas muss aufgrund einer Knieverletzung (Kreuzbandanriss) mehrere Wochen pausieren. Terranova: "Das tut weh, für mich ist er ein ganz wichtiger Spieler. Er verkörpert die Tugenden, die mir gefallen. Ich hoffe, er kommt schnell wieder. Wobei man auch sagen muss, dass Kai Nakowitsch und Oliver Steurer das gerade in der Innenverteidigung sehr gut machen."

Daher werden beide auch im kommenden Heimspiel gegen den Bonner SC das Vertrauen des Trainers genießen. Generell darf man davon ausgehen, dass Terranova kaum rotieren wird. "Die Spieler, die in Wiedenbrück stark waren, haben einen kleinen Bonus. Trotzdem müssen die Jungs sich auch wieder neu empfehlen. Ich schaue ganz genau hin und reagiere schnell, wenn jemand etwas nachlässt. Denn wir sind in einer ganz wichtigen Phase, da dürfen wir nicht nachlassen."

Zumal mit dem Bonner SC der stärkste Aufsteiger nach Oberhausen kommt, auch wenn der BSC zuletzt etwas schwächelte. Terranova hat den Gegner beim 5:0 gegen Schalke II gesehen, ist also gewarnt. Zuletzt hatten die Bonner mächtig Trubel im Rahmen der Partie gegen Wattenscheid. RWO ist also gewarnt, es könnte aggressiv zugehen. Terranova lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen: "Aggressivität gehört dazu. Natürlich habe ich das auch verfolgt, was gegen Wattenscheid los war. Wenn mir einer so kommt, dann zieh ich dem die Ohren lang."

Nach dem Ligaspiel ist diesmal schon vor dem Pokalspiel. Da erwartet RWO am kommenden Dienstag im Achtelfinale des Niederrheinpokals den bisherigen Oberliga-Schreck aus Burgaltendorf. Und Terranova stellt klar: "Da werden wir rotieren und dem einen oder anderen eine Verschnaufpause gönnen. Allerdings nur, weil wir genug Leute haben, die richtig Qualität mitbringen. Ich nehme Burgaltendorf sehr ernst. Die haben nicht umsonst zwei Oberligisten rausgehauen."