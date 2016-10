Nach dem 1:1 im Derby gegen den FC Gütersloh reist der SV Lippstadt als Tabellenführer der Oberliga Westfalen nach Bielefeld.

Bereits am Mittwoch steht das Spiel gegen den FC Lennestadt im Westfalenpokal an. "Wir wollen natürlich so weit wie möglich kommen, deshalb wollen wir auch heute gewinnen", sagt Fröhlich, warnt aber vor dem Gegner, "der Unterschied zwischen der Oberliga und der Westfalenliga ist nicht groß, das sieht man immer an den guten Aufsteigern, die hoch kommen. Deswegen erwarte ich ein schwieriges Spiel." Fröhlich geht davon aus, dass Lennestadt, ähnlich wie Gütersloh am letzten Sonntag, erst einmal defensiv stehen werden: "Wir werden uns gedulden müssen und auf unsere Chance warten, egal ob 90 oder auch mehr Minuten."

Am 9. Spieltag muss Lippstadt bereits am Samstag zur Zweitvertretung von Arminia Bielefeld. Die Anstrengung durch die Englische Woche stellt für Fröhlich kein großes Problem dar: "Englische Wochen sind die schönsten Wochen für Fußballer, weil man das machen kann, was man liebt, nämlich Fußball spielen." Trotzdem wird es für die Fröhlich-Elf auch anspruchsvoll: "Klar ist es anstrengend, aber wir sind derzeit in einer guten Verfassung." Den Gegner Bielefeld unterschätzt Fröhlich trotz mäßigem Saisonstart nicht. "Sie haben eine gute Truppe und sich mit Danilo einen erfahrenen Jungen von uns dazugeholt. Außerdem werden immer Spieler aus der ersten Mannschaft abgestellt, die eine hohe Qualität mitbringen", warnt Fröhlich.

Gegen Bielefeld erwartet der Lippstadt-Trainer eine andere Partie als gegen Gütersloh: "Bielefeld ist offensiv orientiert. Für den neutralen Zuschauer wird das sicher ein attraktives Spiel." Zumal Fröhlich fast auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. "Trotz der Englischen Woche werde ich auf meine bestmögliche Mannschaft zurückgreifen. Ein bisschen rotieren werde ich schon, aber unser Kader ist so gut aufgestellt, dass ich keine wirkliche erste Elf habe."

Nach dem Unentschieden gegen Gütersloh und dem gleichzeitigen Sieg des TSV Marl-Hüls in Ennepetal ist der Vorsprung auf den ersten Verfolger auf einen Punkt geschrumpft. Für Fröhlich kein Grund zur Aufregung: "Wir wissen, dass wir gute Mannschaften hinter uns haben, die Leistungsdichte ist hoch in der Oberliga."