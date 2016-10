Am Freitag (19:30 Uhr) ist es endlich so weit. Die Jungs von den SF Baumberg dürfen im Achtelfinale des Niederrheinpokals gegen niemand geringeren als den Regionalligisten Rot-Weiss Essen ran.

Nach dem deutlichen 4:1-Sieg in der Oberliga gegen den SC Kapellen-Erft können die Baumberger guten Gewissens in das Achtelfinale des Niederrheinpokals starten. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei super, sagt Salah El-Halimi, Trainer bei den Sportfreunden aus Baumberg. Die Mannschaft freue sich enorm auf die Begegnung und vor allem auf die Kulisse im Stadion Essen. Was für ein Kontrast: In der letzten Runde beim SV Scherpenberg musste die El-Halimi-Elf noch auf Asche ran.

Doch dem Coach, der die Baumberger bereits seit 2012 betreut, ist auch klar: "Das wird kräftezehrend für uns. Wir sind eine Amateurmannschaft, die im Gegensatz zu RWE nicht unter Profibedingungen trainieren kann. Am Freitag müssen wir im Pokal ran und am Dienstag geht es schon in der Liga weiter. Trotzdem - unser Fokus liegt jetzt erstmal auf dem Pokal."

Die Kaderplanung gestaltet sich daher schwierig. "Wir müssen erst einmal schauen, wer uns zur Verfügung steht. Für das Spiel gegen den Cronenberger SC am Dienstag haben wir nur wenige Tage Vorbereitungszeit. Das wird eine Herausforderung für uns alle", analysiert der Trainer die Lage seiner Mannschaft.