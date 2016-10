An jedem Wochenende rappelt es auf den Amateur-Plätzen im Revier.

Wir haben die Spiele rausgesucht, wo es am häufigsten geklingelt hat. Mit dabei war auch die derzeit schlechteste Mannschaft im Revier - der SV Vonderort II, der gegen den VfB Bottrop III mit 0:15 verlor. Die Bilanz des Teams: neun Spiele und 2:131 Tore. Doch hinter dem Team steckt mehr als nur eine Fußballmannschaft. Die 35-jährige Trainerin des C-Kreisligisten Yvonne Liesenfeld kämpft mit einer Mannschaft voller Flüchtlinge nicht nur um Tore und Punkte, sondern vor allem um Akzeptanz und Integration. Und trotz der heftigen Niederlagen geht beim SV Vonderort II alles friedlich über die Bühne - vorbildlich, denn es geht auch anders. Das sieht man in jeder Woche auf anderen Plätzen im Revier.



Zurück zu den höchsten Ergebnissen des Wochenendes. Es hat noch ein zweites 15:0 gegeben. Und zwar hat Eintracht Walsum III, Spitzenreiter der Kreisliga C 4 Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken, Lösort Meiderich III mit eben diesem Ergebnis vom Platz gefegt.

Darüberhinaus gab es noch diese Ergebnisse, die den einen oder anderen Keeper zur Verzweiflung getrieben haben dürften.

Kreisliga C1 Bochum

SpVgg Gerthe II - DJK Adler Riemke III 1:15

Kreisliga B2 Duisburg

SV Beeckerwerth II - VfB Obermarxloh 14:1

Kreisliga D Siegen-Wittgenstein

SpVg Neunkirchen 3 - SG Hickengrund 3 3:15

Kreisliga C3 Oberhausen

Post SV Oberhausen III - SC BW Oberhausen-Lirich III 0:12

Kreisliga C1 Dortmund

SuS Oespel Kley II - FC Nette 46/58 12:0

Kreisliga C1 Oberhausen

1. FC Hirschkamp - FC Sterkrade 72 IV 0:12

Kreisliga A1 Gelsenkirchen

VfL Grafenwald - SSV Buer 07/28 II 0:12

Kreisliga A2 Recklinghausen

Türkiyem 02 Herten - FC 96 Recklinghausen 12:0

Kreisliga C1 Oberhausen / Bottrop

SSV Bottrop 1951 - Schwarz-Weiss Alstaden III 1:12



Kreisliga C Lüdenscheid

FC Phoenix Halver II - TuS Versetal II 12:1

Kreisliga C1 Düsseldorf

BV 04 Düsseldorf II - AC Italia Hilden 13:2