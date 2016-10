Tatort Kreisliga - am Sonntagnachmittag ist es im Essener Amateurfußball erneut zu einem schlimmen Vorfall gekommen, bei dem zwei Spieler verletzt wurden.

Fast die kompletten 90 Minuten waren in der Partie zwischen dem FC Alanya II und dem VfB Essen-Nord II gespielt, als es auf der Sportanlage an der Hagenbecker Bahn zu einem brutalen Gewaltakt kam. Die Gäste führten im C-Liga-Duell mit 3:0. Mit der Niederlage abfinden konnte sich ein Spieler von Alanya offenbar nicht.

Er hat meinen Bruder geschubst und ihm dann von hinten mit Anlauf vor den Kopf getreten Andre Zölzer, Trainer des VfB Nord

Es war ein harmloses Foulspiel von VfB-Kapitän Dennis Zölzer, das den Akteur der Hausherren zum Ausrasten brachte. Er soll seinen Gegenspieler zunächst geschubst und dann am Boden liegend vor den Kopf getreten haben. Einem weiteren Nord-Spieler habe er einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. So schildert es VfB-Trainer Andre Zölzer, der Bruder des angegriffenen Spielers. "Der Spieler mit der Nummer 67 von Alanya ist komplett durchgedreht. Er hat meinen Bruder geschubst und ihm dann von hinten mit Anlauf vor den Kopf getreten. Zum Glück hat er ihn überwiegend am Hals und an der Schulter getroffen. Andernfalls hätte das ganz böse enden können. Danach hat er noch einen Spieler von uns geschlagen, der dadurch eine Platzwunde erlitt."

Polizei nimmt zwei Anzeigen auf

Beide Nord-Akteure mussten anschließend im Krankenhaus untersucht werden. Wenige Minuten nach dem Vorfall war die Polizei vor Ort und nahm zwei Anzeigen gegen den Alanya-Spieler auf. Zu einem Spielabbruch kam es trotz dieser hässlichen Szene nicht. "Der Schiedsrichter und der Gegner wollten weitermachen. Wir hätten die Punkte verloren, wenn wir vom Platz gegangen wären. Da sich die Situation beruhigte, wollten wir den Abbruch nicht", erklärt Zölzer und fügt hinzu: "Mir ist wichtig, dass dieser Vorfall nicht unter den Teppich gekehrt wird. Das war eine schwere Körperverletzung. Ich hoffe, der Täter erhält dafür seine gerechte Strafe."

Ein Verantwortlicher des FC Alanya war für eine Stellungnahme noch nicht zu erreichen.