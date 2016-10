Der Tabellenerste Rot-Weiß Oberhausen II entschied das Spitzenspiel der Landesliga Niederrhein II gegen den Tabellenzweiten VfL Rhede mit einem 4:0 klar für sich.

Bereits in der fünften Minute musste Rhede-Torwart Marc Tebroke hinter sich greifen, nachdem RWO-Kapitän Kevin Krystofiak den Ball nach einer Flanke gekonnt einschob. Tor zwei ließ nicht lange auf sich warten: In Minute zwölf konnte Manuel Schiebener nachlegen. In der 67. Minute klingelte es wieder im Rheder Kasten. Marvin Lorch erhöhte für die Kleeblätter auf 3:0. Yassin Merzagua traf zum 4:0-Schlusspunkt.

RWO II-Spielertrainer und Oberhausen-Legende Dimitrios Pappas war nach dem Spiel sehr zufrieden: „Wir sind von der ersten Sekunde an im Spiel gewesen – das hat man uns angemerkt. Die Jungs haben genau das umgesetzt, was wir besprochen haben und sehr guten Fußball gespielt.“ Einzig die Chancenverwertung zwischen der 12. und der 67. Minute gab Pappas Anlass zur Kritik. Denn hätte Oberhausen mehr Effizienz vor dem Tor gezeigt, wäre das Duell noch deutlicher ausgegangen. „Wir erspielen uns sehr viele gute Chancen, das ist super, aber die müssen wir dann auch verwandeln können. Daran müssen wir noch ein wenig arbeiten“, erklärte Pappas perfektionistisch.

Javier Garcia Dinis, der Trainer des VfL Rhede, brachte nach dem Spiel seine Enttäuschung zum Ausdruck: „Wir haben es einfach nicht geschafft ein Spitzenspiel anzubieten – ein Spitzenspiel ist es dann, wenn zwei Mannschaften auf einem Niveau agieren. Wir konnten Oberhausen einfach kein Paroli bieten.“ Die gute Leistung der Oberhausener müsse er einfach anerkennen, betonte der VfL-Coach. „Wir waren eigentlich auf jeder Position und in jeder Phase des Spiels unterlegen.“

Oberhausen steht somit weiter an der Tabellenspitze, während Rhede - nach der ersten Saisonniederlage - auf Tabellenplatz vier abrutschte.