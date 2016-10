Die Krise beim Fußball-Bezirksligisten TuS Heven 09 spitzt sich immer weiter zu.

Bei Kellerkind Arminia Bochum ging die Mannschaft vom Haldenweg mit 0:5 unter und zeigte dabei im zweiten Spielabschnitt Auflösungserscheinungen. „Ich kann mir diese Leistung überhaupt nicht erklären. Wir müssen begreifen, dass wir jetzt im Abstiegskampf angekommen sind“, sagte ein frustrierter TuS-Trainer Carsten Blankenagel.

In der ersten Halbzeit brachten die Hevener es gegen einen tiefstehenden Gegner zwar auf die größeren Spielanteile. Wirklich gefährlich wurden die Gäste aber nicht. „Wir haben fast nur Sicherheitspässe gespielt“, meinte Blankenagel, der eine große Verunsicherung in seinem Team ausgemacht hatte. Nach dem Seitenwechsel wurde Heven etwas mutiger, aber nicht zwangsläufig auch zwingender. Nach einem langen Ball patzte die Hintermannschaft und Bochum traf zur Führung (66.). Nur fünf Minuten später erhöhte die Arminia mit einem glücklichen Volleyschuss auf 2:0. „Danach sind bei uns die Köpfe runtergegangen“, so Blankenagel. Sein Team ergab sich im Anschluss seinem Schicksal.