Der VfB Speldorf hat den Sprung auf Platz zwei der Fußball-Landesliga verpasst.

Eine Halbzeit lang dominierten die Mülheimer das Heimspiel gegen den TuS Essen-West und führten verdient mit 2:0. Nach der Pause gaben sie aber das Heft aus der Hand und kassierten in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Damit zogen die Speldorfer zwar am VfL Rhede vorbei, der das Spitzenspiel gegen die U23 von rot-Weiß Oberhausen mit 0:4 verlor, fiel aber hinter den SV Straelen zurück.

In der Halbzeitpause sah es so aus, als würde der Matchwinner Maximilian Heckhoff heißen. Gerade einmal 45 Sekunden war gespielt, als die erste Ecke von rechts in den Strafraum segelte. Heckhoff setzte seinen Körper ein und traf per Kopf zum 1:0. Beim Torjubel zog er sich sein Trikot über den Kopf und präsentierte ein schwarzes Batman-Shirt. Die Wiederholung dieser Szene gab es in Minute 35. Ecke, Kopfball Heckhoff, Tor, Batman!

Im Nachhinein müssen sich die Speldorfer vorwerfen, nicht noch weitere Treffer nachgelegt zu haben. Die Chancen dazu waren da. In Minute 21 rettete Gästekeeper Marco Glenz (letztes Jahr noch in Mintard) nach einem sehenswerten Angriff gegen Michael Andres, sechs Minuten später war es Dennis Terwiel, der eine gute Chance liegen ließ. Nach einer weiteren Ecke kam Heckhoff erneut zum Kopfball, doch diesmal hatte Glenz den Braten gerochen. „Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, dass wir nicht das 3:0 oder 4:0 gemacht haben“, meinte Trainer Christian Mikolajczak hinterher.

Denn mit dem zweiten Durchgang konnte Speldorfs Übungsleiter überhaupt nicht mehr zufrieden sein. Der im ersten Durchgang so aktive VfB ließ sich zunehmend das Heft aus der Hand nehmen. Essen bekam immer mehr Spielanteile und hatte bei einem Pfostentreffer von Julian Fischer (50.) die erste Chance. Spätestens nach dem strittigen Platzverweis für Rahman Isshak – der Linienrichter hatte einen Ellenbogenschlag gesehen, den selbst Gegenspieler Thorben Kirschstein nicht bestätigen konnte – lag das 2:1 in der Luft. Kevin Zamkiewicz erzielte es in der 83. Minute. In der Nachspielzeit schockte Nico Pernau die Mülheimer vollkommen.