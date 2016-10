Der FC Kray hat seinen langen Negativlauf eindrucksvoll beendet. Gegen den Cronenberger SC gab es für das Schlusslicht im Kellerduell einen 5:0-Kantersieg.

27 Ligaspiele ohne Sieg - diese schreckliche Bilanz gehört für den FC Kray nun der Vergangenheit an. Der klare Sieg gegen die Wuppertaler war hochverdient und bringt dem Regionalliga-Absteiger wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg ein.

Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin. Mit viel Mut, körperlicher Präsenz und Spielwitz schnürten die Krayer ihre Gäste direkt in deren Hälfte ein und münzten diese Überlegenheit schnell in Tore um. Luka Bosnjak Luka Bosnjak» zum Profil brachte seine Mannschaft schon nach vier Minuten in Führung, ehe Routinier Mario Klinger Mario Klinger» zum Profil wenige Augenblicke später auf 2:0 erhöhte (9.). Cronenberg wirkte überfordert und verunsichert gegen spielstarke Gastgeber, die kaum etwas anbrennen ließen.

Durch die Rückkehr von Klinger und Ilias Elouriachi Ilias Elouriachi» zum Profil wirkte der FC Kray sichtlich stabiler. Zudem zeigten Kevin Steuke Kevin Steuke» zum Profil und Luka Bosnjak eine starke Leistung und sorgten immer wieder für gefährliche Situationen. In der 41. Spielminute war es dann Neuzugang Edin Husic Edin Husic» zum Profil, der es aus der Distanz versuchte und etwas Glück hatte, dass sein Flachschuss unhaltbar für CSC-Keeper Feim Statovci Feim Statovci» zum Profil ins Tor gelenkt wurde. Diese Situation war sinnbildlich für die gesamte Partie: Kray mutig und Cronenberg unglücklich. Noch vor der Pause konnte Rückkehrer Jörn Zimmermann Jörn Zimmermann» zum Profil für die Essener sogar auf 4:0 erhöhen (44.).

Mit reichlich Rückenwind und der nötigen Lockerheit ging es dann in den zweiten Durchgang. Cronenberg konzentrierte sich auf Schadensbegrenzung und die Krayer wollten nachlegen. Einige Chancen blieben jedoch ungenutzt, vor allem der eingewechselte Maurice Tavio Y Huete Maurice Tavio el Huete» zum Profil hätte durchaus den einen oder anderen Treffer für die Krayer erzielen können. Stattdessen besorgte Maurice Reiß Maurice Reiß» zum Profil nach gut ausgespieltem Konter das 5:0 für die Gastgeber (52.). Bis zum Ende zeigten sich die Essener bissig und wacher als die Gäste aus Wuppertal, denen der Ehrentreffer verwehrt blieb. Somit konnte der FC Kray den ersten Saisonsieg einfahren und sich reichlich Selbstvertrauen für die kommenden Wochen holen.

"Seitdem ich im Amt bin, musste ich mich immer rechtfertigen. Wir arbeiten mit den Jungs hart daran, dass wir eine Einheit werden und das haben sie diesmal zelebriert. Das ist genau der richtige Weg, den wir gehen wollen. Dieser Sieg war für uns sehr wichtig, damit wir den Anschluss nicht verlieren. Ich bin hochzufrieden mit der Leistung", zeigte sich der Krayer Trainer Muhammet Isiktas sichtlich erleichtert.

Sein Gegenüber Markus Dönninghaus fand hingegen kritische Worte: "Das war eine erbärmliche Leistung von uns, ich bin maßlos enttäuscht. Nicht einmal ein Kreisligist hätte es den Krayern so einfach machen können wie wir. Mehr kann ich dazu nicht sagen."