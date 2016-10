An einem sportlich eher bescheidenen Wochenende bildete der Sonntagvormittag für die Fans von Borussia Dortmund einen kleinen Lichtblick.

Einen Tag nach der 0:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen sorgte Marco Reus für die gute Nachricht des Tages. Während die Spieler, die zu Beginn des Topspiels am Samstagabend auf der Bank gesessen hatten, zum normalen Training gebeten wurden, erschien auch Nationalspieler Reus. Der Mittelfeldspieler rückte allein schon geographisch näher an die Mannschaft heran, weil er nicht mehr hinter dem blickdichten Zaun auf Trainingsplatz 3 sein Programm absolvierte, sondern in der Nähe der Kollegen.

Mit ordentlichem Tempo lief er individuell seine Runden und hinterließ dabei den Eindruck, dass es zumindest nicht mehr allzu lang dauern könnte, bis an ein Mannschaftstraining zu denken ist. Trainer Thomas Tuchel hatte schon am Freitag auf die Fortschritte im Fall Reus hingewiesen. "Er war am Freitag immer noch ohne Ball, ist aber deutlich weiter als Sven Bender, der eine Gipsschiene trägt", verglich Tuchel seine beiden sorgenreichsten Krankenfälle. Auch seitliche Bewegungen, die die zuletzt verletzte Leiste am meisten strapazieren, waren am Sonntag bei Reus schon wieder möglich. Vor einigen Wochen noch konnte er lediglich geradeaus laufen.

Im Pokalfinale gegen den FC Bayern München Ende Mai, das über 120 Minuten und das Elfmeterschießen entschieden wurde, hatte sich der Nationalspieler die Verletzung der Adduktoren zugezogen. Eine Stelle, die ihm immer wieder zu schaffen macht und ihn auch die Teilnahme an der Europameisterschaft in Frankreich kostete. Seit jenem Finale hat Reus kein Spiel mehr bestritten und arbeitet an seinem Comeback, das sich nun zumindest ganz leicht abzeichnet.