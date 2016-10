Beim FC Schalke 04 wissen Profis und Sportliche Leitung, was die Stunde geschlagen hat.

Nach fünf Niederlagen in der Fußball-Bundesliga soll im sechsten Anlauf endlich der erste Dreier eingefahren werden, auch wenn mit Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) ein Schwergewicht in die Arena kommt. In der Champions League boten die Niederrheiner unter der Woche beim 1:2 gegen den FC Barcelona eine bärenstarke Leistung.

„Mönchengladbach ist für uns eine hohe Hürde“, sagt Trainer Markus Weinzierl. Ausflüchte will der 41-Jährige gar nicht erst suchen. Weinzierl weiß, dass er mit seinem Team liefern muss. „Auf uns wartet ein sehr wichtiges Spiel. Die Situation, in der wir uns befinden, haben wir uns selbst eingebrockt. Wir werden alles tun, um zu gewinnen.“ Weinzierl schiebt nach: „Ich weiß, dass die Bundesliga wichtiger ist als die Europa League. Wir müssen gewinnen.“

Bei dem Versuch, das Feld endlich von hinten aufzurollen, setzt der Trainer darauf, dass der Euro-Erfolg über RB Salzburg Flügel verleiht. „Wir sind von der Spielanlage einen Schritt weiter“, bilanziert Weinzierl. Was ihm ebenfalls gut gefällt: „Wir spielen weniger vertikal, sind auch gegen den Ball kompakt und aggressiv. Das muss die Basis sein.“ Hinten sicher, im Balltransport schnell und dynamisch, vorne gefährlich und effizient – bei den Königsblauen soll das Gesamtpaket stimmen.

Schöpf zählte gegen Salzburg zu den besten Schalkern

Dabei verzeiht der Cheftrainer durchaus Fehler. Weinzierl setzte gegen Salzburg auf etliche Talente – und wurde von Max Meyer, Leon Goretzka, Sead Kolasinac, Johannes Geis, Breel Embolo oder Alessandro Schöpf nicht enttäuscht. „Die junge Mannschaft hat dem Druck standgehalten.“

Das gilt auch für Alessandro Schöpf. Der österreichische Nationalspieler zählte im Duell mit Salzburg zu den auffälligsten Königsblauen, auch wenn ihm ein Tor versagt blieb. „In der Europa League haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Das macht Mut für die nächsten Spiele“, sagt Schöpf, „jetzt sind wir gegen Mönchengladbach gefordert. Wir wollen eine gute Leistung zeigen und die Borussia schlagen.“

Der 21-Jährige, bei Weinzierl im rechten Mittelfeld eingeplant, ist mit der Lage am Tabellenende komplett unzufrieden. „Wir hatten uns das alle anders vorgestellt, aber ändern können wir an dem Start jetzt nichts mehr.“ Umso wichtiger, dass Schalke jetzt endgültig die Weiche stellt, um wieder auf die richtige Bahn zu gelangen. „Wichtig ist, als Einheit auf dem Platz zu stehen. Die Mannschaft muss funktionieren. Wir sind alle defensiv und offensiv gefordert. Nur so kann jeder Einzelne glänzen“, sagt Schöpf.

Höwedes beißt auf die Zähne



Dass gegen Mönchengladbach, unter der Woche trotz 1:2-Niederlage mit starkem Champions-League-Auftritt gegen den FC Barcelona, ein starker Auftritt her muss, ist Grundvoraussetzung für Schalke. „Jeder meiner Spieler ist intelligent. Jeder weiß, wie die Tabelle ausschaut“, erklärt Markus Weinzierl. Wie stark die Rotation gegen die Borussia ausfällt, entscheidet er erst kurzfristig. Routinier Klaas-Jan Huntelaar verpasste mehrere Trainingstage wegen einer starken Erkältung und wird wohl kaum auflaufen können.

Kapitän Benedikt Höwedes bekam gegen Salzburg einen Schlag auf den Oberschenkel ab, trat deswegen im Training kürzer. In seiner aktuellen Verfassung ist der Vollblut-Schalker unersetzbar. Deswegen wird der Weltmeister auf die Zähne beißen, um seinem Team gegen die Fohlen zu helfen. „Die Spieler, die gegen Salzburg im Einsatz waren, haben es gut gemacht“, lobt Weinzierl – und lässt zumindest erahnen, dass er einem Gros der Startelf auch gegen die Elf von André Schubert das Vertrauen schenken will. Dass Spieler wie Eric Maxim Choupo-Moting immer eine Option sind, versteht sich von selbst. „Meine Aufgabe ist es, aufgrund der Spiele Erkenntnisse zu gewinnen. Ich habe Vertrauen in jeden Spieler“, sagt Weinzierl.